あまりに予想外！今季プレミアで出番ゼロ→35歳でイングランド代表初選出…三笘同僚が旅行キャンセル「妻が上手く処理してくれる。心配しないで」

あまりに予想外！今季プレミアで出番ゼロ→35歳でイングランド代表初選出…三笘同僚が旅行キャンセル「妻が上手く処理してくれる。心配しないで」