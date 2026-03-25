大谷は5回途中11Kの奪三振ショー

【MLB】エンゼルス 3ー0 ドジャース（日本時間25日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、本拠地で行われたエンゼルスとのオープン戦最終戦に「1番・投手」で投打同時出場した。今季初めてリアル二刀流での実戦出場。5回途中で11奪三振の力投を見せた。バットでは2打数1安打をマーク。注目の一戦は多くの視聴者を集めたが、試合中には“不具合”が発生していた。

日本時間午前9時10分のプレーボールの一戦。初回にトラウトを空振り三振を仕留め、2回は無死一、二塁のピンチだったが、3者連続三振で切り抜けた。3回も3者連続三振と6連続Kという快投を見せる中、実はこの試合序盤、中継していた「スポーツネット・ロサンゼルス」やMLB.TVでは大谷の投球が謎にリプレーされる事態が起きた。

2回2死一、二塁でダーノーが打席の場面のリプレーが流れ、しかもそれが繰り返される事態。日本時間10時頃の異変が日米で話題になった。

米国のファンからは「他の人もSNLAの放送でこんな風にグリッチ（映像の乱れ）が起きた？ テレビがバグってるのかと思ったよ！ 地味に良いビート刻んでたけど（号泣の絵文字付き）」「スポーツネット・ロサンゼルスのあのグリッチ（映像の乱れ）に、思わず笑いすぎてしまった」「このTVはどうなってやがるんだ！」といった声があがり、日本のファンも「ちょーっと映像バグりすぎ……」「MLBTVバグってて草」「大谷翔平 MLBTVがMADみたいになってた」と混乱が広がった。（Full-Count編集部）