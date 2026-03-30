【明日から】Amazonセールでコールマンのアウトドアグッズがお得に
今年から規模を拡大して開催される「Amazon 新生活セール Final」に先駆けて、先行セールが3月31日（火）から開催されます。先行セールの価格はセール本番と同じなので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。

今回は、アウトドアワゴンや焚き火台、チェアなど「Coleman（コールマン）」の商品をご紹介。これからのアウトドアシーズンに向けて、お得に揃えておくチャンスです。

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荷物を楽に運べる必需品。コールマンの「アウトドアワゴン」


Coleman(コールマン)

Coleman(コールマン) アウトドアワゴン/NX 耐荷重約100kg ストッパー付 コンパクト収納 キャリー 折りたたみ式 自立式収納 キャンプ 部活 合宿 運動会 BBQ フェス ワンタッチ収束 レッド ベージュ オリーブ Coleman(コールマン) キャリーカート アウトドアワゴン 耐荷重約100kg ストッパー付 コンパクト収納

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


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Coleman(コールマン) アウトドアワゴンマックス キャリーワゴン 耐荷重100kg 折りたたみ式 自立式収納 キャンプ 部活 合宿 運動会 BBQ フェス

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3秒で設営できてビギナーにも最適。オールステンレス製の焚き火台


Coleman(コールマン)

コールマン(Coleman) 焚き火台 ファイアーディスク ファイヤーディスクソロ ファイヤーディスクマックス 簡単設営 簡単撤収 ステンレス製 Coleman(コールマン) 焚火台 ファイアーディスク 直径約45cm 重量約1.6kg 2000031235

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3層構造になっており、組み合わせ次第で一年中快適に使える寝袋


Coleman(コールマン)

コールマン(Coleman)マルチレイヤースリーピングバッグ/コットンバッグ 寝袋 シュラフ オールシーズン 封筒型 キャンプ アウトドア 丸洗い可能 洗濯機可 防災 春用 夏用 秋用 冬用 フェス 連結可能 車中泊 来客用 コールマン(Coleman) マルチレイヤースリーピングバッグ 寝袋 シュラフ オールシーズン 封筒型キャンプ アウトドア 丸洗い可能 洗濯機可 防災 春用 夏用 秋用 冬用 フェス 連結可能 車中泊 来客用 使用下限温度-5度

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窮屈感のない幅80cmサイズ。洗濯機で丸洗いできる寝袋


Coleman(コールマン)

コールマン(Coleman) 寝袋 パフォーマーIII C5/10/15 快適温度5度/10度/15度 ウォッシャブル 洗濯可 封筒型 連結可能 Coleman(コールマン) 寝袋 パフォーマーIII/C5 封筒型 シュラフ ウォッシャブル 快適温度5度 洗濯可 封筒型 連結可能 キャンプ アウトドア 丸洗い可能 防災 フェス 車中泊 来客用 コンパクト 収納 洗濯機

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2人座れるゆったりサイズ。アルミフレームで軽量なベンチ


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Coleman(コールマン) ベンチ リラックスフォールディングベンチ オリーブ 約3.8kg 2000033807 アウトドアチェアー キャンプ ガーデン リビング 耐荷重160kg

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上質な座り心地で、座ったままリクライニングできるアウトドアチェア


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コールマン(Coleman) チェア インフィニティチェア リクライニング 折り畳み 3秒設営 Coleman(コールマン) チェア インフィニティチェア リクライニング 折りたたみ 3秒設営 折りたたみ キャンプ 耐荷重100kg 簡単設営 リクライニング機能 コンパクト収納 持ち運び可能

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座り心地の良いハイバックチェア「レイチェア NX」


Coleman(コールマン)

Coleman(コールマン) レイチェア NX 18 アウトドア キャンプ 収納ケース付き リクライニング 屋外 椅子 リラックス 持ち運び ベランダ 通気性 Coleman(コールマン) レイチェア NX 18(ヘザーグレー) アウトドア キャンプ 収納ケース付き リクライニング 屋外 椅子 リラックス 持ち運び ベランダ 通気性

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バルブを全開にすれば自動で膨張。厚さ10cmのエアーマット


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Coleman(コールマン) キャンパーインフレーターマットハイピーク/コンフォートインフレーターマットハイピーク/シングル/ダブル 自動膨張式 エアーベッド 収納ケース付 キャンプ アウトドア 高反発 厚手 折りたたみ 体圧分散 腰痛 フェス 厚手10? 車中泊 来客用 防災 Coleman(コールマン) キャンパーインフレーターマットハイピークシングル 自動膨張式 エアーベッド 収納ケース付 キャンプ アウトドア 高反発 厚手 折りたたみ 体圧分散 腰痛 フェス 厚手10? 車中泊 来客用 防災

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短時間で完成。煙が漏れにくい「ポット型熱燻用スモーカー」


Coleman(コールマン)

Coleman(コールマン) スモーカー コンパクトスモーカー ウッドチップ シルバー 約直径23.5×20.5

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一人でも設営可能。BBQやキャンプで活躍するパーティーシェード


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Coleman(コールマン) シェード パーティーシェードライト/サイドウォール キャンピング タープ 日よけ レジャー ダークルーム 遮光 遮熱 ワンタッチテント 紫外線カット 頑丈 簡単設営 軽量 熱中症対策 キャンプ アウトドア BBQ ベランダ 防水 Coleman(コールマン) シェード パーティーシェードライト 300+ キャンピング タープ 日よけ レジャー ダークルーム 遮光 遮熱 ワンタッチテント 紫外線カット 頑丈 簡単設営 軽量 熱中症対策 キャンプ アウトドア BBQ ベランダ 防水

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高さのあるフロントポールが、快適な前室スペースを確保


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Coleman(コールマン) テント ツーリングドーム ST/LX/LDX キャンプ アウトドア フェス 収納 コンパクト 簡単設営 カンガルーテント ソロキャンプ Coleman(コールマン) ツーリングドーム/LDX 2人用 3人用 キャンプ アウトドア フェス 収納 コンパクト 簡単設営 カンガルーテント ソロキャンプ ソロテント

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プールやスポーツ観戦など、様々なシーンで活躍する日除けサンシェード


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コールマン(Coleman) スクリーンシェード/ファミリースクリーンシェード DARKROOM テント キャンプ ピクニック Coleman(コールマン)スクリーンシェードＤＲ （ゼンブルー） DARKROOM テント キャンプ ピクニック シルバー サンシェード ビーチテント 紫外線対策 通気性 簡単設営 持ち運び便利 運動会 プール

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保冷力約3日。56Lの大容量クーラーボックス


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Coleman(コールマン) クーラーボックス ホイールクーラー 60QT 容量約56L 保冷力約3日 大容量 キャリー キャンプ アウトドア 釣り 部活 強力保冷 頑丈 Coleman(コールマン) クーラーボックス ホイールクーラー 60QT 容量約56L ブルー/ホワイト 2000027863 保冷力約3日 大容量 キャリー キャンプ アウトドア 釣り 部活 強力保冷 頑丈

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保冷力約2日。26L容量のクーラーボックス


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Coleman(コールマン) ホイールクーラー/28QT 26L 保冷力約2日 キャリー キャンプ アウトドア 釣り お花見 部活 強力保冷 頑丈 暑さ対策 Coleman(コールマン) ホイールクーラー/28QT(グレージュ) 26L 保冷力約2日 キャリー キャンプ アウトドア 釣り お花見 部活 強力保冷 頑丈 暑さ対策

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高さを3段階に調節可能。軽くて持ち運びやすいテーブル


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その他のセール予定商品


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コールマン(Coleman) BBQ バーベキュー グリル ロードトリップグリル LXE-J2 Coleman(コールマン) グリル ロードトリップグリル LXE-JII ブラック/グレー(Amazon限定カラー) ガスバーベキュー 電池式イグナイター 2000039284 BBQ バーベキュー キャンプ アウトドア コンロ ガス 簡単設営 火力調節 オーブン アメリカンスタイル 鉄板 移動式

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コールマン(Coleman) エクストリームクーラー Coleman(コールマン) 【Amazon.co.jp限定】クーラーボックス エクストリームクーラー 28QT 約26L アイスシルバー 2000033554 アウトドア キャンプ ピクニック 部活 釣り 極厚断熱材 フタにも断熱材 26L 防災 ソロキャンプ

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