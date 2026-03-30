【明日から】Amazonセールでコールマンのアウトドアグッズがお得に
今年から規模を拡大して開催される「Amazon 新生活セール Final」に先駆けて、先行セールが3月31日（火）から開催されます。先行セールの価格はセール本番と同じなので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。
今回は、アウトドアワゴンや焚き火台、チェアなど「Coleman（コールマン）」の商品をご紹介。これからのアウトドアシーズンに向けて、お得に揃えておくチャンスです。
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キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。
→キャンペーン詳細ページを見る
※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
今回は、アウトドアワゴンや焚き火台、チェアなど「Coleman（コールマン）」の商品をご紹介。これからのアウトドアシーズンに向けて、お得に揃えておくチャンスです。
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荷物を楽に運べる必需品。コールマンの「アウトドアワゴン」
3秒で設営できてビギナーにも最適。オールステンレス製の焚き火台
3層構造になっており、組み合わせ次第で一年中快適に使える寝袋
窮屈感のない幅80cmサイズ。洗濯機で丸洗いできる寝袋
2人座れるゆったりサイズ。アルミフレームで軽量なベンチ
上質な座り心地で、座ったままリクライニングできるアウトドアチェア
座り心地の良いハイバックチェア「レイチェア NX」
バルブを全開にすれば自動で膨張。厚さ10cmのエアーマット
短時間で完成。煙が漏れにくい「ポット型熱燻用スモーカー」
Coleman(コールマン) スモーカー コンパクトスモーカー ウッドチップ シルバー 約直径23.5×20.5
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
一人でも設営可能。BBQやキャンプで活躍するパーティーシェード
Coleman(コールマン) シェード パーティーシェードライト/サイドウォール キャンピング タープ 日よけ レジャー ダークルーム 遮光 遮熱 ワンタッチテント 紫外線カット 頑丈 簡単設営 軽量 熱中症対策 キャンプ アウトドア BBQ ベランダ 防水 Coleman(コールマン) シェード パーティーシェードライト 300+ キャンピング タープ 日よけ レジャー ダークルーム 遮光 遮熱 ワンタッチテント 紫外線カット 頑丈 簡単設営 軽量 熱中症対策 キャンプ アウトドア BBQ ベランダ 防水
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
高さのあるフロントポールが、快適な前室スペースを確保
プールやスポーツ観戦など、様々なシーンで活躍する日除けサンシェード
保冷力約3日。56Lの大容量クーラーボックス
保冷力約2日。26L容量のクーラーボックス
高さを3段階に調節可能。軽くて持ち運びやすいテーブル
その他のセール予定商品
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ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。
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※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります