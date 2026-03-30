【明日から】Amazonセールでコールマンのアウトドアグッズがお得に

今年から規模を拡大して開催される「Amazon 新生活セール Final」に先駆けて、先行セールが3月31日（火）から開催されます。先行セールの価格はセール本番と同じなので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。今回は、アウトドアワゴンや焚き火台、チェアなど「Coleman（コールマン）」の商品をご紹介。これからのアウトドアシーズンに向けて、お得に揃えておくチャンスです。

荷物を楽に運べる必需品。コールマンの「アウトドアワゴン」

3秒で設営できてビギナーにも最適。オールステンレス製の焚き火台

3層構造になっており、組み合わせ次第で一年中快適に使える寝袋

窮屈感のない幅80cmサイズ。洗濯機で丸洗いできる寝袋

2人座れるゆったりサイズ。アルミフレームで軽量なベンチ

上質な座り心地で、座ったままリクライニングできるアウトドアチェア

座り心地の良いハイバックチェア「レイチェア NX」

バルブを全開にすれば自動で膨張。厚さ10cmのエアーマット

短時間で完成。煙が漏れにくい「ポット型熱燻用スモーカー」

一人でも設営可能。BBQやキャンプで活躍するパーティーシェード

高さのあるフロントポールが、快適な前室スペースを確保

プールやスポーツ観戦など、様々なシーンで活躍する日除けサンシェード

保冷力約3日。56Lの大容量クーラーボックス

保冷力約2日。26L容量のクーラーボックス

高さを3段階に調節可能。軽くて持ち運びやすいテーブル

その他のセール予定商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください

※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります

キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。