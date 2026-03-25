エンゼルス戦に「1番・投手」で投打同時出場

【MLB】 ドジャースー エンゼルス（日本時間25日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、本拠地で行われたエンゼルスとのオープン戦最終戦に「1番・投手」で投打同時出場した。今季初めてリアル二刀流での実戦出場。11三振を奪う力投で、5回途中4安打3失点に抑えた。最速98.5マイル（約158.5キロ）。バットでは2打数1安打で打率.308となった。

初回はネト、トラウトを2者連続空振り三振に仕留める立ち上がり。シャヌエルの中堅へ抜けそうな打球は、遊撃・ベッツが好守で助けた。2回はソレアの右前打とモンカダの四球で無死一、二塁としたが、アデル、ロウ、ダーノーと3者連続三振。3回2死からトラウトをスイーパーで空振り三振に仕留め、6者連続三振に伸ばした。4回は先頭・シャヌエルを四球で出したが、続くソレアから再び3者連続三振に仕留めた。

5回は先頭・ロウから3連打で先取点を献上した。ここで降板となった。4回0/3で86球（ストライク49球）を投げ、11奪三振2四球、4安打3失点だった。前回登板18日（同19日）のジャイアンツ戦では4回1/3を投げ4奪三振2四球、1安打無失点。オープン戦は計8回1/3を投げ15奪三振、3失点。防御率3.24。レギュラーシーズンでは開幕5戦目、31日（同4月1日）の本拠地・ガーディアンズ戦で先発する。

バットでは初回先頭で見逃し三振。4回先頭はチーム初安打となる右前打を放ち、3試合連続安打とした。打率.308、本塁打なし、3打点でオープン戦を終えた。（Full-Count編集部）