日本のお菓子も…3人から受け取った心温まる贈り物

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の舞台裏で起きた心温まる交流が話題となっている。米ポッドキャスト番組「WBC Central」で司会を務めるショーン・スプラドリング氏が自身のX（旧ツイッター）を更新し、ファンから海外のお菓子を受け取ったことを明かした。「ありがとう、本当にありがとう」と感激の思いを綴り、粋な“お菓子外交”に日米から反響が寄せられている。

スプラドリング氏は23日（日本時間24日）、机の上に置かれた3種類のお菓子の写真を公開した。「今回のWBC期間中、おそらく一番お気に入りの瞬間。3人それぞれ別の人から、これらをプレゼントとしてもらった。海外のお菓子だ」と投稿。日本の「明治のチョコレート抹茶クッキー」や「ハイチュウ」、イギリスの「キャドバリーのデイリーミルクチョコレート」を紹介し、喜びを爆発させていた。

今大会では、各国のメディアや記者が開催地の文化に触れ、魅了される姿がたびたび報じられている。過去にもMLB公式のマイケル・クレア記者が日本のお菓子や製品の虜になり、絶賛する発言をして話題を呼んでいた。グラウンド内での熱戦だけでなく、国境を越えたファンとメディアの温かい交流も、国際大会ならではの光景といえる。さりげないプレゼントが司会者の心を大きく動かした。

同氏が受け取った贈り物に対し、SNS上のファンも心温まる交流を喜んでいる。日本でもおなじみのラインナップに「ハイチュウだ！」「野球って最高！」といった声が次々と上がっていた。世界トップレベルの選手たちがしのぎを削るWBCだが、舞台裏で交わされた小さな“お菓子外交”は、大会の魅力をさらに引き立てていた。（Full-Count編集部）