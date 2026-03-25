多賀少年野球クラブ・辻監督と東京農大・勝亦教授が伝授する“幼児指導術”

野球を始めたばかりの未就学児や小学校低学年の子どもは、興味を持続させるのが難しく、集中力が途切れがちだ。そんな年代への指導法に悩む大人は多い。全国制覇を3度成し遂げた多賀少年野球クラブ・辻正人監督と、身体動作や発育発達を科学的に研究する育成のスペシャリスト・東京農業大学の勝亦陽一教授が、子どもたちを飽きさせない工夫を紐解く。

幼児への指導が難しい理由の1つに、個人差が大きいことが挙げられる。構ってほしい子や自分の話を聞いてほしい子、干渉してほしくない子など様々だ。集中力が持たずに練習の輪から外れてしまう子を、無理やり連れ戻す必要はないと辻監督は語る。週末にグラウンドへ来ることが、遊園地に出かけるような楽しい習慣になるだけで十分だという。

子どもたちを惹きつけるには、遊び心に満ちた声掛けが鍵になる。子どもたちを並ばせたい時、辻監督は「並べ」という言葉を使わない。代わりにホームベースを等間隔に置き、「下は海やぞ、この五角形（ホームベース）の島の上に乗っとけ」などと声を掛ける。子どもの反応は一変するという。捕球においても、野球と思わせないような言葉の使い方を心掛けている。

勝亦教授も、こうした子どもにわかりやすい言葉や、様々なイメージが浮かぶ声掛けに賛同する。ただ、大人が本気で取り組むには少し照れが生じるかもしれない。辻監督は幼児を指導する際、小学生を指導する時より声のトーンを上げ、一番笑いがあって明るい雰囲気を作ることを意識しているという。

練習メニューの良し悪しを測るバロメーターとして、辻監督は保護者の“顔色”を見るよう指導者に伝えている。保護者が笑顔であれば、そのメニューは子どもにとっても面白い証拠になる。大人が多くを求めず、子どもたちの自由な心を尊重できれば、練習もあっという間に過ぎ、「まだ遊びたい」という声が自然と聞こえてくるはずだ。（First-Pitch編集部）