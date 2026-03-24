２２日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」にプロ雀士で、グラビアやタレントとしても活躍する岡田紗佳が出演。占い師のシウマさんが岡田を占った。

シウマさんが岡田に対し「基本ドＭだから。貢ぐし、好きな人に対しては『私がやってあげるから、いいから』って」と言うと、岡田はうんうんとうなずいた。「基本男なんですよ多分私。やってあげたい。しっかりした人を好きにならないんだと思います。ちゃんとしてる人だと興味を持てない」と続けた。

シウマさんに「頭良くてインドアで色白い人の方がいいでしょ」と言い当てられ、岡田は「えぇー！何で知ってるんですか！？」と驚がく。「色白じゃないと嫌ですね。なんか好きなんですよ色白の人が」と語った。共演している中川安奈に「自分より白くても？」と言うと「（元カレ）は自分より白い人ばっかり。調べてみてください『岡田紗佳 彼氏』で。すぐ出てきます」とスタジオの笑いを誘った。

結婚を諦めてるとも言われると「諦め気味ですね。結婚というものに捕らわれていないというか。どうせ紙切れなので。まぁ一緒にいる人がいたらいいなって感じ」と語った。「結婚しようとしている人がいた。本当に結婚前提でお付き合いしてますって発表してたんですよ。その人と別れて『もういいや』ってなっちゃった」と続けた。