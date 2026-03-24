新年度や新生活に向けて、文房具を新調する人が多い春。今年も読者参加型のアワード「文房具総選挙」を開催！ 14回目の開催となる今回は、7部門全71商品がノミネートしている。投票参加者には、抽選でノミネート商品もプレゼント。ふるって投票を！

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今回は、トレンド部門「プレミアムシャーペン部門」のノミネート商品を紹介。今、文房具で最も熱いジャンルが高級シャープ。話題のコラボモデルから、人気モデルの素材をアップグレードした上位版まで、「一生モノ」の精鋭が揃った。

【ノミネート商品をまずは写真でチェック！】

no.58

サクラクレパス

インタリオシャープ05

2970円

彫刻のような曲線美まるで手の一部のような究極のフィット感

名前はイタリア語の彫刻技法に由来。アルミ製の本体軸が、人差し指の根元に当たる部分に合わせわずかに反り削られており、手にしっかりフィット。筆記を邪魔しない短めクリップや視認性の高いペン先も魅力だ。

no.59

カーユ

AIMVISION PRO（エイムビジョンプロ）

7920円

真鍮削り出しの高い剛性が筆記時の振動を極限まで抑制

真鍮削り出しの一体構造で筆記時のブレや曲がりを抑制し、安定した書き込みを実現。手に当たりにくい短クリップや、ローレット加工とラバーを組み合わせたグリップが握りやすさを高めている。

no.60

トンボ鉛筆

シャープペンシル「FUMI」

2200円

海水由来の成分が生んだ新素材で常にさらさらの感触

海水由来のミネラル成分からなる新素材を軸に採用。陶器のような質感で熱が溜まりにくく、常に爽やかな感触で握れる。適度な自重が筆圧を補助し、美しさと機能性を高次元で両立している。

no.61

ステッドラー日本

ステッドラー REGシャープペンシル

（芯径 0.3mm／0.5mm） 3630円

芯の繰り出し量を調整できる個性派名機が定番品として復活！

惜しまれつつ廃番となった名機が再登場。最大の特徴は1ノックで出る芯の量を微調整できるレギュレーター機能だ。剛性の高い金属軸とローレットグリップが、安定した書き味を実現する。

no.62

ラコニック

Solid Write

3960円（単品）

6930円（牛革製ペンケースとのセット）

書く所作まで美しく変わる！ 安定感と重量感を両立した一本

絶妙な重量バランスとラバー塗装のホールド感で、確かな書き味を楽しめるシャープペン。転がり防止の六角リングを備えたクリップレス仕様で筆記を邪魔しない。牛革製ペンシースセットもあり。

no.63

ゼブラ

テクト ツゥーウェイRO

2750円

振って出して、止めて書く重心を操る上質シャープペン

振ると芯が出る機能やそれをロックできる機構、低重心で人気の「テクトツゥーウェイ」の上位モデル。しっかり握れるローレット加工のグリップと先端のゆるみを防ぐ構造で、より精緻な筆記が可能に。

no.64

三菱鉛筆

LAMY safari KURUTOGA inside

4180円

大人気ボディにクルトガを搭載機能美と「トガる」技術が融合

ドイツの人気筆記具「LAMY safari」デザインのボディに、芯が回って先端がトガり続ける「クルトガエンジン」を搭載。ペン先のブレを抑えた最新機構が搭載され、細くクッキリした文字を書き続けられる。

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【文房具総選挙2026】全ノミネート商品発表！

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