【やりすぎ注意!?】親の遊び心で段ボールが「mamazon」に!?…笑える仕送りとまさかの落とし穴【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
段ボールの再利用から生まれた、ちょっとした遊び心。そこに親の愛情とユーモアが加わると、思わぬ“作品”が完成する。宅配便の裏側を描く、ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)さんの連載「運び屋ゆきたの漫画な日常」から、思わずクスッと笑ってしまうエピソード「仕送りにチョイ足し」を紹介する。
仕送りの段ボールといえば、再利用する人も多い。その中で、母たちの間でひそかに広まっていたのが、某ECサイトの箱にひと工夫加えるアイデアだ。ロゴのaの前にmを書き足し、「mamazon(ママゾン)」に変えるというもの。ぱっと見では気づかないほど自然に仕上げれば、配達員もスルーするレベルだが、受け取った側にはしっかり伝わる。「あ、これママだ」と気づいた瞬間、ちょっとした笑いと温かさが込み上げてくる。
■「私もやりたい！」進化系登場でさらにカオスに
このアイデアを見た人たちが黙っているはずもない。「私もやりたい！」と派生したのが、aの前にbを足した「BaBazon(ババゾン)」。孫への仕送りにぴったりのネーミングだが、ここでひとつ問題が発生する。mの下に線を引くことでBに見せようとするため、どうしても“横倒し感”が出てしまうのだ。「惜しい！」と思わずツッコミたくなる完成度も含めて、じわじわ笑いを誘う。
■やりすぎ注意!?「ジャマゾン」でまさかの事態
さらにエスカレートしたのが「ジャマゾン」。国際便で日本アピールをしようと、aの前にjを書き足した結果…まさかのトラブルに発展する。現地では通販商品と誤認され、関税がかかってしまったのだ。ちょっとした遊び心のはずが、リアルにお金が発生する展開には「それは想定外…！」と笑いつつもヒヤッとさせられる。
国際便では通販ロゴやバーコードを消しておくほうがよい、という実用的な教訓までついてくるのがこの話のおもしろいところである。
ゆきたこーすけさんも「僕自身は見たことがないのですが、面白いことを考えるなと思いました。mamazonの他にも、papazonとかhahazon、babazonなんていうのもあるらしいです。書き足すだけでなくて、テープなどを使って線を消したりもするらしいです。仕送りが楽しくなって良いと思います」と語る。
一方で「通販サイトの箱は崩れやすいものも多いので、梱包はしっかりしたほうがよいのかなとも思います」と、配達のプロならではの視点も忘れない。
遊び心ひとつで、ただの段ボールが“ネタ”になる。その一方で、やりすぎると現実的な落とし穴もある。笑いと実用が同時に学べる、なんとも“ちょうどいい”エピソードである。
取材協力：ゆきたこーすけさん(@kosukeyukita)
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