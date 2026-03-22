応援されたすぎる台湾チア・菊池桃子、『週プレ』で魅せたキュートさ満載グラビア♡

菊池桃子が、3月16日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』13＆14合併号グラビアに登場。

菊池桃子 ©カノウリョウマ／集英社

【プロフィール】

菊池桃子（きくち・ももこ）

1月5日生まれ 宮城県出身

2020年から2023年まで、読売巨人軍公式マスコットガール「VENUS」として活動。現在は台湾プロ野球チーム・中信兄弟のチアリーディングチーム「Passion Sisters」として活動中。また、2026年の卓上カレンダーと、ジャケットに起用されたコンピレーションCD『潮風ドライヴ～ SUNSHINE DRIVE ～』が発売中。

詳細は【https://ps.ponycanyon.co.jp/kikuchimomoko-taiwan/】をご覧ください。

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今号の『週プレ』は、目を見張る美しきスタイル・宮部のぞみの表紙と巻頭グラビアに、全12ポーズ収録のDVD映像は40分！ デビュー25周年、ますますキレイになった杉本有美、いつの間にこんなに色気が！宇咲の最新撮り下ろしも！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】菊池桃子写真集「Cheer up！」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 3月16日（月）発売予定です。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

【デジタル限定】菊池桃子写真集「Cheer up！」©カノウリョウマ／集英社

＜特集情報＞

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『週刊プレイボーイ』13＆14合併号は3月16日に発売！