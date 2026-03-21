「私の落ち度です」日本推しラトビア人の“お詫び文”に「もっと他に有るでしょ？」「落ち着いて下さい」
日本推しラトビア人・アルトゥルさんは3月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。【お詫び】と題した報告文を投稿しました。
【写真】日本推しラトビア人・アルトゥルの【お詫び】
「本日、ラトビアの友人から長崎のおすすめを聞かれ、それに対し『ピラフとナポリタンの上にトンカツを乗せ、デミグラスソースをかけたトルコライス。ちなみにトルコにはない』と伝え、友人から『情報が多すぎる』と言われたことをSNSで発信したところ『ナポリタンもナポリにないぞ』『むしろ情報が不足している』と意見をいただきました」と今回の騒動を説明。
アルトゥルさんは「本当にその通りです。ラトビア人にナポリタンがわかるはずがありません。これは私の落ち度です。大変申し訳ありません。教えてくださりありがとうございます」と謝罪と指摘への感謝をつづりました。
この投稿にコメントでは「まあまあ､北京飯でも食って落ち着こう」「まぁまあ、オランダせんべいでも食べて落ち着いて下さい」「トルコライスを『長崎名物』とした点を詫びて欲しい…もっと他に有るでしょと？」「長崎といえば、桃の欠片すら入っていない桃カステラはいかがでしょう」「『東京ドイツ村というのが千葉にある』とご友人にお伝えください」「アルトゥルは しゃざいぶん のスキルをてにいれた」など、さまざまな声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】日本推しラトビア人・アルトゥルの【お詫び】
「これは私の落ち度です」日本推しを公言し、コミックエッセイなどを出版している日本推しラトビア人・アルトゥルさんは「【お詫び】 この度は誠に申し訳ございませんでした」とつづり、報告文を公開。報告文は「いつも日本推しラトビア人アルトゥルを応援していただき、本当にありがとうございます」と感謝の一文から始まり、「お詫び」の真相へ。
アルトゥルさんは「本当にその通りです。ラトビア人にナポリタンがわかるはずがありません。これは私の落ち度です。大変申し訳ありません。教えてくださりありがとうございます」と謝罪と指摘への感謝をつづりました。
この投稿にコメントでは「まあまあ､北京飯でも食って落ち着こう」「まぁまあ、オランダせんべいでも食べて落ち着いて下さい」「トルコライスを『長崎名物』とした点を詫びて欲しい…もっと他に有るでしょと？」「長崎といえば、桃の欠片すら入っていない桃カステラはいかがでしょう」「『東京ドイツ村というのが千葉にある』とご友人にお伝えください」「アルトゥルは しゃざいぶん のスキルをてにいれた」など、さまざまな声が寄せられています。
ラトビア人の友人にも謝罪するも…報告文では「なお、ラトビア人の友人へ謝罪と共に『ナポリタンはケチャップ味のパスタで日本発祥。そのためナポリにはない』と伝えたところ『これ以上の情報を私に与えて、あなたは一体どうしたいの』と怒られました」と、結局、友人にはさらに怒られたというオチを披露しています。
(文:福島 ゆき)