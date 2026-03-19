きみまち阪IC〜北秋田今泉IC間が開通

秋田道を構成する国道7号バイパスの「二ツ井今泉道路」が、2026年3月20日15時に開通します。

【20日開通】秋田道の新規開通区間を見る（地図）

秋田道は、岩手県北上市を起点とし、秋田県の横手市・秋田市・能代市・大館市などを経由して、小坂町に至る高速道路です。

総延長は約242kmで、ルートは大きく「C」の字を描きます。起終点で東北道、途中で東北中央道や日本海東北道と接続し、広域の高速道路網を形成しています。北側の八竜IC（秋田県三種町）から、未開通区間を挟んで小坂北IC（同・小坂町）までは通行無料です。

そして今回、きみまち阪IC〜北秋田今泉IC間4.5kmが開通します。整備中の段階では、路線名は二ツ井今泉道路、起終点のIC名は仮称の小繋ICと今泉ICが使われてきましたが、開通後の路線名は「秋田道」、ICは「きみまち阪IC」と「北秋田今泉IC」になります。

この開通により能代市の国道7号二ツ井バイパス終点（道の駅ふたつい付近）から、北秋田市の翔鷹大橋にかけて、国道7号（現道）に並行して3本のトンネルからなるバイパスが出来上がります。ここがつながると秋田道は、細かい改良箇所を残して「ほぼ」全線開通となります。

残る主な改良箇所として、二ツ井バイパスで信号の残る種梅入口交差点が立体交差化で工事中。北秋田今泉IC〜蟹沢IC間1.4kmは、現道の翔鷹大橋を活用する計画でしたが、耐震性能が不足しており、かつ、橋が特殊構造で耐震補強に膨大な費用を要することから、並行して秋田道の橋を新たに架けることに決まっています。

国土交通省東北地方整備局能代河川国道事務所は、今回のきみまち阪IC〜北秋田今泉IC間の開通により、安全性の向上、秋田県北地域への企業立地や新規雇用の支援、災害時の代替性確保、迅速かつ安全な救急搬送の支援が見込まれるとしています。