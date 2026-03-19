DXTEENメンバーが貸し切りの遊園地で大はしゃぎ！2ndアルバムリリース記念特番『DXTEEN Heart Beat』エムオン!にてOA

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DXTEENが、3月25日に2ndアルバム『Heart Beat』をリリース。これを記念して、特別番組『DXTEEN Heart Beat』が、3月26日にMUSIC ON! TV（エムオン!）にて放送される。

■絶叫アトラクションに挑戦するメンバーたち

大久保波留、田中笑太郎、谷口太一、寺尾香信、平本健、福田歩汰の6名で結成されたグローバルボーイズグループ、DXTEEN。

2023年のデビュー以降、精力的に活動し、2025年にリリースしたシングル曲「両片想い」は“令和アイドル神歌詞“としてデジタル総再生回1億回を突破。2026年1月にはグループ最大規模となる東京・有明アリーナ公演を開催し成功を収めるなど、着実に実力と魅力を高め続けている。

今回の番組の舞台となるのは、貸し切りの東京・よみうりランド遊園地。

アルバムタイトルにちなみ、メンバーの心拍数を計測しながら、アトラクションやゲームに挑戦。絶叫アトラクションでのドキドキの瞬間や、メンバー同士のわちゃわちゃトークなど、ここでしか見られない彼らの素顔が満載となっている。

さらに、園内を巡りながら、最新アルバムに込めた想いや制作エピソードなどもトーク。笑いあり、ドキドキありの“Heart Beat”な1時間をぜひチェックしよう。

放送を記念して、期間中にスカパー！サービスでエムオン!単チャンネルを新規契約し、キャンペーンに応募した人の中から抽選で計2名に、DXTEENの「直筆サイン入り集合チェキ」が当たるプレゼントキャンペーンも実施中。

■番組情報

MUSIC ON! TV『DXTEEN Heart Beat』

03/26（木）23:00～24:00

再放送：04/07（火）23:00～24:00

■リリース情報

2026.03.25 ON SALE

ALBUM『Heart Beat』

■関連リンク

キャンペーンの詳細はこちら

https://www.m-on.jp/info/news-topics/2026/02/10/308340/

MUSIC ON! TV（エムオン!）公式サイト

https://www.m-on.jp

DXTEEN OFFICIAL SITE

https://dxteen.com/