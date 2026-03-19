【Stitch Colorful Kawaii】 3月27日 発売予定 価格：1回800円

サニーサイドアップは、「Happyくじ」の新商品「Stitch Colorful Kawaii」を3月27日に発売する。価格は1回800円。

「Stitch Colorful Kawaii」は「デコラ×OHANA ～シールパレード～」をテーマに、カラフルな服にアクセサリーやシールをたっぷりと身につけた、ポップなデコラファッション姿のスティッチたちがグッズ化。A賞の全高約45cm「おっきな スティッチ ぬいぐるみ」をはじめとした全10等級とラスト賞をラインナップする。

ファミリーマートやローソン、ミニストップ、ホビーショップ、Happyくじオンラインなどで販売が予定されている。

A賞 おっきな スティッチ ぬいぐるみ 全1種

B賞 ぬいぐるみチャーム 全4種

C賞 トートバッグ 全2種

D賞 スマホハンドストラップ 全2種

E賞 メッシュ フラットポーチ 全2種

F賞 ぷっくりチャーム 全6種

G賞 アクリルスタンド 全6種

H賞 シール帳 全5種

I賞 缶バッジセット 全6種

J賞 カード&ステッカーセット 全8種

LAST賞 もっとおっきな スティッチ ぬいぐるみ［全1種］

(C)Disney

