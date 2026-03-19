大谷がオープン戦で今季初マウンド

【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間19日・アリゾナ）

“解禁”したマウンドでいきなり躍動した。ドジャースの大谷翔平投手は18日（日本時間19日）、ジャイアンツとのオープン戦に登板し5回途中まで無失点。今季初登板で好投した大谷に「レベルが違うわ」「怖いぐらい完璧」とファンが驚いている。

投手・大谷が最高のスタートを切った。初回をわずか5球で3人で片付けると、2回も98.9マイル（約159.1キロ）で三振を奪うなど無失点。3回は1死二、三塁にされるも後続を見逃し三振、遊ゴロに打ち取った。最速は99.9マイル（約160.8キロ）と、初登板から160キロ超えを計測。4回1/3を投げて1安打無失点、4奪三振だった。

気温37度の悪条件にも関わらず、打者を圧倒した投大谷にファンは騒然。SNSには「WBCにこれが必要だった」「見てるだけでワクワクするね」「完璧すぎる」「素晴らしい」「エグすぎる」「とても楽しそう」「投手大谷はやっぱカッコいいなぁ」などの称賛の言葉が並んでいた。

順調にいけば、次回登板は22日（同23日）から24日（同25日）に行われるエンゼルスとのオープン戦3連戦のいずれかの予定。登板間隔を踏まえると、開幕2カード目、3月30日（同4月1日）から4月1日（同2日）のガーディアンズ3連戦で“二刀流開幕”を迎えることになりそうだ。（Full-Count編集部）