¸ÞÎØÁª¼êÂ¼¤Îà¼ÂÂÖá¤ò¥¹¥Ú¥¤¥ó½÷»ÒÁª¼ê¤¬ÂçÃÀ¹ðÇò¡ÖËÜÅö¤ËÀ¹¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿Áª¼êÂ¼¤Ç¤ÎàÌë¤Î¸òÎ®á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î½÷»ÒÁª¼ê¤¬¼ÂÂÖ¤òÂçÃÀ¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÁª¼êÂ¼¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¥³¥ó¥É¡¼¥à¤¬³«Ëë¤«¤é¤ï¤º¤«£³Æü¤ÇÉÊÀÚ¤ì¤È¤Ê¤ê¡¢¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡Ê£É£Ï£Ã¡Ë¤¬°ÛÎã¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤¹¤Ê¤ÉÂç²ñ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Æ¥¤¥¢¥³¥ê¥¢¡¼¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÁûÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢½÷»ÒÁª¼ê¤Ë¤è¤ë°Õ¸«¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ö¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î»°ÃÊÄ·¤ÓÁª¼ê¡¢¥¢¥Ê¡¦¥Ú¥ì¥Æ¥¤¥í¤Ï¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÊª»ö¤¬¤Ê¤¼¤³¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ª¤½¤é¤¯ºÇ¤âÎ¨Ä¾¤ÊÀâÌÀ¤ò¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡£²£°£²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤Î»°ÃÊÄ·¤Ó½÷»Ò¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤Î¥Ú¥ì¥Æ¥¤¥í¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÎÊüÁ÷¶É¡Ö£Ò£Ô£Ö£Å¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢Áª¼êÂ¼¤Î¼Â¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊñ¤ß±£¤µ¤ºÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÖÁª¼êÂ¼¤Ç¤ÏÀ¹Ô°Ù¤¬À¹¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥ÉÄ¾µå¤ÇÇ§¤á¤¿¥Ú¥ì¥Æ¥¤¥í¡£¡ÖËÜÅö¤ËÀ¹¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï·ëº§¤·¤Æº£¤Ï»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡£¤Ç¤â¹Í¤¨¤Æ¤â¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂÎÄ´¤¬ÎÉ¤¯¡¢ºÇ¹â¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢£±Ç¯´Ö¤º¤Ã¤È°ì¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤è¤¦¤ä¤¯¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë»þ¡¢¶¥µ»¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤±¤Ð½Ë¤¦»þ¤Ç¤¹¤·¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð°Ö¤á¤òµá¤á¤ë»þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÁª¼êÂ¼Æâ¤Ç¤Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëàÌë¤Î¸òÎ®á¤¬¤«¤Ê¤ê³èÈ¯¤Ê¼ÂÂÖ¤ò¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥Ú¥ì¥Æ¥¤¥í¤Ï¤³¤¦¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡£¼¡²ó¤Î¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¿ô¤Î¥³¥ó¥É¡¼¥à¤ò½àÈ÷¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£