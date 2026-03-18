阿部巨人に現れた「救世主」…育成7位は「ロマンありすぎだろ！」合流即2発はチームトップ、待望の右のロマン砲

育成7位入団の平山、がむしゃらに食らいついている（C）産経新聞社

大まくりで開幕スタメンをつかむか。

巨人は3月17日に行われたヤクルトとのオープン戦（東京ドーム）に3ー2と勝利。

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「1番・中堅」で先発した育成の平山功太は0−2で迎えた5回の第3打席。フルカウントから松本健のフォークを完璧に捉え、文句なしのホームランを左中間スタンドに突き刺した。



1軍合流初日だった15日の日本ハム戦に「1番・中堅」で先発出場すると、相手先発の有原航平から先制のタイムリースリーベース、4回に今季のチーム1号となる左中間にソロを放った。この試合は3安打2打点1本塁打の猛打賞。

迎えた1軍合流2試合目でも勢いは止まらず。2戦連発、ここまでOP戦は本塁打0だったチームトップとあってファンの期待も高まっている。