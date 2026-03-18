製造法はAI通じて習得　3万人分の原料密輸→住宅街に隠れて麻薬を作ったベトナム人が摘発【韓国】

ベトナムから大量の麻薬原料を韓国に持ち込み、住宅街で麻薬を製造していた一味が税関に一斉検挙された。

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関税庁・仁川（インチョン）空港税関は、今回の事件において製造に関与した20代の男Aらベトナム人3人を麻薬類管理法違反の疑いで検挙し、拘束送致したと3月17日に明らかにした。

一味は昨年7月から12月にかけて、ベトナムから航空特急貨物でサフロールやMDP-2-Pグリシデート（以下、グリシデート）などの原料を密輸入し、MDMA（エクスタシー）を製造した疑いが持たれている。

税関に摘発された密輸入原料だけで計5.4kgに達し、これは約2万9430人が同時に投与できる量に相当する。

一味は当局の追跡を逃れるため、慶尚北道慶山市（キョンサンプクト・キョンサンシ）の住宅街にあるヴィラを賃借し、錠剤製造機などの各種設備を設置してエクスタシーを製造した。

エクスタシーの製造法はChatGPTやインターネット検索を通じて習得し、ベトナム現地の供給役と連絡を取り合いながら犯行に及んだという。幸いにも、試作段階で検挙に至ったため、実際の流通には至らなかったと伝えられている。

一味が麻薬製造に利用した各種設備（写真提供＝仁川空港税関）

これに先立ち税関は、昨年8月頃にタイ発の国際郵便の食料品の中に隠されていた大麻を摘発した後、いわゆる「コントロールド・デリバリー」の手法で密輸役の男Bを検挙した。

コントロールド・デリバリーとは、発見した麻薬を直ちに没収せずに配送させ、現場で受取人を検挙する捜査手法の一種である。

税関はBが乗ってきた車両を捜索する過程で、エクスタシーの原料物質であるグリシデートを発見し、捜査を拡大した。Bの電話番号や貨物の受取住所などを総合的に分析し、同一組織が持ち込んだと見られる通関待ちの貨物を特定。サフロールとグリシデートを追加で押収した。

Bを取り調べる過程で浮上した製造役のAと、犯行を助けたAの交際相手である女Cの存在も確認して検挙し、検察へ送致した。

これに関連し、パク・ホン仁川空港税関長は「関税庁がMDMA原料物質の密輸入から国内での製造・流通に至る全過程を摘発した初の事例だ」とし、「原料物質を密輸入した後、国内で直接麻薬を生産・流通させる方式へと手口が変化している点に注目している」と説明した。

（記事提供＝時事ジャーナル）