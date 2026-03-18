【磯部 孝】ワークマン「おしゃれを捨てて大正解」初心に帰って業績が爆上がり…消費者が”本当に求めていたもの”は何だったのか

ワークマンの業績が好調に推移している。2026年3月期第3四半期決算によると、累計期間の売上高は1659億7500万円（前年同期比12.0％増、既存店前年同期比6.9％増）、営業利益は252億2000万円（前年同期比22.0％増）となった。

売上高・利益ともに二ケタ成長に近い伸びを示しており、国内アパレル市場が成熟化し全体として伸び悩む中で、際立った存在感を示している。

そんなワークマンの好調ぶりの背景にあるのは、同社が得意とする「機能性衣料」の需要拡大である。衣服内の温度や湿度を快適に保つ高機能ウェア、さらには近年注目を集めるリカバリーウェアなど、機能を明確に打ち出した商品群が消費者の支持を集めている。加えて近年の気候変動による猛暑や寒暖差の拡大も、機能衣料市場の成長を後押ししている。

「おしゃれシフト」戦略は大失敗だったが…

現在の好調な業績だけを見れば順風満帆に見えるが、ここに至るまでの過程はけっして平坦ではなかった。近年のワークマンは、従来の作業服専門企業から一般消費者向けブランドへと事業領域を拡張する中で、さまざまな試行錯誤を繰り返してきた。

その中で象徴的だったのが、いわゆる「おしゃれシフト」である。

時計の針を少し巻き戻してみよう。時は2023年のワークマン春夏新製品発表会。この時、初お目見えとなったのが「WORKMAN colors（ワークマンカラーズ）」だった。1号店のオープンは同年9月のイグジットメルサ銀座店。従来の機能という理屈ではなく理性に訴えかけるデザイン性だけでも売れる店舗を目指すというコンセプトだった。

細かく見てみると、《?Vivid、?Trend、?Travel、?Nature、?Tough》と5つのテーマを設定して、ファッション性に挑んだ商品を展開。当時の公式プレスリリースによると、SHEIN社方式によるトレンド製品の短納期生産を開始となっている。500着から海外生産に発注、4週間納期で店頭に並ぶというオペレーションまでセットとして万全な体制で挑んだはずだった。

しかし、この戦略は必ずしも期待通りの成果には結びつかなかった。

第43期（2023年4月〜2024年3月）の既存店売上高は98.6％と前年割れを記録。つづく第44期（2024年4月〜2025年3月）は101.1％と回復したものの、客数は前年割れが続いた。客数減少が2年連続となったことは、ブランド戦略上の課題を示唆する結果といえる。

この背景には、ブランドのコア価値と新たな試みの間に生じたギャップがあったと考えられる。

本当に欲しかったのは「機能性と安さ」

ワークマンの強みは、作業現場で培われた実用性と高い機能性、そしてそれを支える低価格戦略にある。そこにファッション志向の強い商品群を投入したことで、従来顧客にとってのブランドイメージが曖昧になった可能性がある。

また「#ワークマン女子」という業態も話題性は高かったものの、女性向けブランドという印象を強めすぎた結果、従来の男性顧客の来店動機を弱めたとの指摘もある。2025年1月には新規出店を停止し、既存店舗を「WORKMAN Colors」へ改装していく方針が発表された。こうした動きからも、同社が戦略の再調整を進めている様子がうかがえる。

たとえば、ワークマンの「原点」に立ち返ったことで売れに売れている商品として、2025年秋冬から本格的にリカバリーウェアに参入した「メディヒール」シリーズが挙げられる。

25年9月から本格的に商品展開をスタートさせると、同年12月までのわずか4ヵ月間で319万枚を販売。翌26年1〜2月は関東中心に一時的な欠品が発生したものの、214万枚を販売し、3月は単月だけで200万枚を販売する予定だという。

また、2026年春夏の新製品発表会では、「ローファースニーカー」（税込3300円）が話題に挙がった。これは、『ニューバランス1906L』モデルが人気となったアッパー部分がローファーデザインで、ソール部分がスニーカーデザインという組み合わせが斬新なシューズだ。

3月20日発売予定とのことだが、こちらは低価格はそのままに、どちらかと言えば機能軸以上にファッション感度に訴える商品である。ただ、店舗を絞り込んで発売する見込みとのことで、この辺りの慎重な商品投入計画も見るに、「おしゃれシフト」失敗の経験を生かす姿勢が伝わってくる。

「ブランドの本質」を見誤ってはいけない

ワークマンの近年の動きを俯瞰すると、ひとつの明確な教訓が見えてくる。それは「ブランドの原点を見失わないこと」である。

「おしゃれシフト」は顧客層の拡大を狙った戦略的挑戦だったが、同社の本質的な競争力はやはり機能性商品にある。作業現場で培われた技術と商品開発力、そして低価格で提供する流通モデルこそが、他社には簡単に真似できない強みである。

前述したメディヒールが成功したのは、まさにこのコア価値に立脚した商品だったからにほかならない。つまり今回の業績回復は、単なるヒット商品の誕生ではなく、ブランドの本質を再確認した結果と見ることができる。

国内アパレル市場は人口減少や消費の成熟化によって大きな成長が期待しにくい状況にある。その中で差別化を図るには、明確なブランド価値を提示することが不可欠である。ワークマンの場合、それは「機能性」であり、「実用性」である。原点回帰によって再び成長軌道に乗ったワークマンが、この市場でどこまで存在感を高めていくのか。その戦略の行方は、日本のアパレル業界全体にとっても示唆に富むものとなりそうだ。

機能衣料という分野に目を向ければ、国内市場ではユニクロとワークマンの存在感が際立つ。前者は「ヒートテック」や「エアリズム」に代表される素材開発力とSPAモデルによって世界規模で機能性衣料を展開し、後者は作業服由来の実用機能を低価格で提供することで独自の市場を築いてきた。両社のアプローチは異なるものの、「機能を価値として売る」という点では共通している。

衣料品は単なるファッションから生活機能へと役割を広げつつある――。そうした市場環境の中で、機能衣料の主導権を誰が握るのか。ワークマンの原点回帰は、その競争の新たな局面の始まりを示しているのかもしれない。

【後編記事】『ワークマンが抱える《棚がいつもガラガラ》問題はいつ終わるのか…業績V字回復も「欠品多すぎ」苦情絶えず』へつづく。

【つづきを読む】ワークマンが抱える《棚がいつもガラガラ》問題はいつ終わるのか…業績V字回復も「欠品多すぎ」苦情絶えず