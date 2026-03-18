巨人育成22歳は「もう、開幕センターでもいいんちゃう？」阿部巨人、1軍合流2戦連発の新星にファン大注目「救世主現れた」

平山は1軍合流後、2戦連発と勢いを見せている（C）産経新聞社

巨人の新星が注目を集めている。

巨人は3月17日に行われたヤクルトとのオープン戦（東京ドーム）に3ー2と勝利。「1番・中堅」で先発した育成の平山功太の活躍も光った。

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0−2で迎えた5回の第3打席、フルカウントから松本健のフォークを完璧に捉え、文句なしのホームランを左中間スタンドに突き刺した。これには本拠地を訪れたG党も大歓声をあげた。



控え目にガッツポーズを出しながら、ダイヤモンドを1周。ベンチの阿部慎之助監督も圧巻のアーチにうなづいた。27日の開幕まで10日を切った時点で猛アピールだ。

1軍合流初日だった15日の日本ハム戦では、「1番・中堅」で先発出場。相手先発の有原航平から3回に先制のタイムリー三塁打を放つと、4回には左中間スタンドに今季のオープン戦チーム1号となるソロ。3安打2打点1本塁打と鮮烈な印象を残していた。