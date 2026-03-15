元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が、14日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。自分の名前をエゴサーチすると明かした。

今週は同番組「ファミリー」のホフディラン小宮山雄飛（52）が2週連続でゲスト出演。芸能界で流行中の健康グッズ「シャクティマット」の話題で盛り上がった。その上で、田中は「調べたことある？ シャクティマットって検索すると、田中みな実って出るんだから。本当なのこれ」と切り出した。

「でもこれ、使い始める前から『シャクティマット 田中みな実』って書いてあって。それで気になって買ったの、私は逆に」と打ち明けた。

さらに「何なら、田中みな実って検索すると、『植毛』って出てくるからね」と打ち明け、1人で爆笑。植毛については「まだいいかな。いずれ気になったらやるかもしれないけど」と笑い飛ばした上で「どうして植毛って出るんだろう？ 不思議なのよ」と投げかけた。

シャクティマットとは、インドの伝統的な「針のベッド」を基にした数百の突起を持つセルフケア用の指圧マット。健康グッズとして人気がある。とがった突起が皮膚と筋肉を強力に刺激し、緊張を解き放つことで、使用後に深いリラックス状態へと導く。一方で多少の痛みも伴う。

番組公式Xには小宮山のワンショットが公開されている。