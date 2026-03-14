¡Ú¡ÖTGC2026 S/S¡×¥¤¥±¥á¥ó¤Þ¤È¤á¡ÛÃæÂ¼ÎÑÌé¡¦JO1Àî¿¬Ï¡¤¬¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥ÈÅÐ¾ì STARGLOW¡¦ALD1¤é¿·À±¤â³èÌö
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/03/14¡Û14Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û¤Ë¤Æ¡ÖÂè42²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2026 SPRING/SUMMER¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¤¥±¥á¥ó¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖTGC¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥¤¥±¥á¥ó¤Þ¤È¤á
BMSG¤Î5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×STARGLOW¡Ê¥¹¥¿¡¼¥°¥í¥¦¡Ë¤¬¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¡ÖGreen Light¡×¡ÖMoonchaser¡×¤Î2¶Ê¤òÈäÏª¡£¡ÖTGC¡×½é½Ð±é¤ÇÆ²¡¹¤È¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤»¤¿¡£
WILD BLUEµÜÉðñ¥¡¢ÎëÍÛ¸þ¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¤ªÂ·¤¤¥·¥ã¥Ä¤ò¿È¤ËÃå¤±¡¢BUDDiiS¤Î¹âÈøÉöÌï¤Ï¼¡¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤â¡¼¤ê¡¼¡Ê¿¹±Ñ¼÷¡Ë¤È¥°¡¼¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤â¡¼¤ê¡¼¤È¤·¤å¡¼¤È¡Ê¿¹½¥ÅÍ¡Ë¤Ï¹Ë·¼±Ê¤Ë¥µ¥¤¥É¤«¤éËË¥¥¹¤ò¤·¤Æ´¿À¼¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£
13Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿TBS·Ï¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ØDREAM STAGE¡ÙSPECIAL STAGE¤Ë¤Ï¡¢¼ç±é¤ÎÃæÂ¼ÎÑÌé¤¬¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥ÈÅÐ¾ì¡£Æ±ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤¿NAZE¡¢´äÀ¥ÍÎ»ÖÎ¨¤¤¤ëTORINNER¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£TORINNER¤Ï¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦WATWING¤ÎÊ¡ß·´õ¶õ¡¢È¬Â¼ÎÑÂÀÏº¡¢¹â¶¶ñ¥¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤Ï°ìÉô¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤òÆþ¤ì¤¿¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¡£¤µ¤é¤Ë2024Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿s**t kingz´°Á´¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¡Ös**t kingz produce TGC DANCE SHOW¡×¤Ë¤ÏJO1¤ÎÀî¿¬Ï¡¤¬¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥ÈÅÐ¾ì¡£WILD BLUE¤Î»³²¼¹¬µ±¡¢GENERATIONS¤ÎÃæÌ³ÍµÂÀ¡¢Da-iCE¤ÎÏÂÅÄñ¥¤È¥À¥ó¥¹¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÌÌ¡¹¤¬°µ´¬¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢KEY TO LIT¤ÎÃæÂ¼Îæ°¡¡¢°æ¾å¿ðµ©¤¬¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¤Ç¡ÖTGC¡×¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
Mnet¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ALPHA DRIVE ONE¡ÊALD1¡¿¥¢¥ë¥Õ¥¡¥É¥é¥¤¥Ö¥ï¥ó¡Ë¤¬½éÍèÆü¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖTGC¡×½é½Ð±é¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¥ê¡¼¥À¡¼¡¦EXILE TETSUYA¡¢¥ô¥©¡¼¥«¥ë¡¦THE RAMPAGE¤ÎµÈÌîËÌ¿Í¡¢FANTASTICS¤ÎÃæÅçñ¥ÂÀ¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡¦GENERATIONS¤Î¾®¿¹È»¡¢THE RAMPAGE¤Î±ºÀîæÆÊ¿¡¢FANTASTICS¤ÎÌÚÂ¼·Å¿Í¤Ë²Ã¤¨¡¢2·î¤ËGENERATIONS¤ÎÃæÌ³ÍµÂÀ¤ÈTHE RAMPAGE¤Î´äÃ«æÆ¸ã¤¬²ÃÆþ¤·¤¿EXILE B HAPPY¤¬¡¢¿·ÂÎÀ©¤Ç½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¡ÖChoo Choo Train¡×¤Ç¤Ï¡¢¹ë²Ú·ÝÇ½¿Í¤È°ì½ï¤ËÍÙ¤Ã¤¿¡£
8·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿CORTIS¡Ê¥³¥ë¥Æ¥£¥¹¡Ë¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖGO!¡×¤«¤é¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖWhat You Want¡×¤Ê¤É5¶Ê¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
SOTA HANAMURA¡Êfrom Da-iCE¡Ë¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¡ÖI wonder¡×¤Ç¤Ï¡¢µÜÀ¤Î°Ìï¡¢WATWING¤ÎÊ¡ß·´õ¶õ¡¢È¬Â¼ÎÑÂÀÏº¡¢¹â¶¶ñ¥¡¢WILD BLUE¤ÎµÜÉðñ¥¡¢ÎëÍÛ¸þ¡¢»³²¼¹¬µ±¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¹ë²Ú¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«ËÜÅÄ¶ÁÌð¡¢ËÅÄÍµÂç¡¢¹õÀîÁÛÌð¡¢MON7A¡¢¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¤ÎÌÝÂåÏÂ¿Í¡¢Èõ¸ý¹¬Ê¿¡¢ÌîÂ¼¹¯ÂÀ¡¢aoen¤Îñ¥ÂÀ¡¢Æü¸þÏË¡¢À¾³À¾¢¤Ê¤É¤â²Ú¤ä¤«¤Ë¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¤¤¿¡£
¡Ö¶¦ÁÏ¡×¤ò·Ç¤²¡¢20¼þÇ¯¤ò¶î¤±È´¤±¤¿TGC¡£º£²ó¤Ï¡ÖOUR CANVAS¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÆüËÜ¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥¸¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌó200¿Í¤Î¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤¬½¸·ë¡£MC¤ÏEXIT¤ÈÏÉ¸«ÎèÆà¤¬Ì³¤á¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖTGC¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥¤¥±¥á¥ó¤Þ¤È¤á
¢¡¡ÖTGC¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÏSTARGLOW
BMSG¤Î5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×STARGLOW¡Ê¥¹¥¿¡¼¥°¥í¥¦¡Ë¤¬¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¡ÖGreen Light¡×¡ÖMoonchaser¡×¤Î2¶Ê¤òÈäÏª¡£¡ÖTGC¡×½é½Ð±é¤ÇÆ²¡¹¤È¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤»¤¿¡£
¢¡¡Ö¥É¥ê¥¹¥Æ¡×´äÀ¥ÍÎ»Ö¤éTORINNER¤¬¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö
13Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿TBS·Ï¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ØDREAM STAGE¡ÙSPECIAL STAGE¤Ë¤Ï¡¢¼ç±é¤ÎÃæÂ¼ÎÑÌé¤¬¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥ÈÅÐ¾ì¡£Æ±ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤¿NAZE¡¢´äÀ¥ÍÎ»ÖÎ¨¤¤¤ëTORINNER¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£TORINNER¤Ï¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦WATWING¤ÎÊ¡ß·´õ¶õ¡¢È¬Â¼ÎÑÂÀÏº¡¢¹â¶¶ñ¥¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤Ï°ìÉô¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤òÆþ¤ì¤¿¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¡£¤µ¤é¤Ë2024Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿s**t kingz´°Á´¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¡Ös**t kingz produce TGC DANCE SHOW¡×¤Ë¤ÏJO1¤ÎÀî¿¬Ï¡¤¬¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥ÈÅÐ¾ì¡£WILD BLUE¤Î»³²¼¹¬µ±¡¢GENERATIONS¤ÎÃæÌ³ÍµÂÀ¡¢Da-iCE¤ÎÏÂÅÄñ¥¤È¥À¥ó¥¹¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÌÌ¡¹¤¬°µ´¬¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢KEY TO LIT¤ÎÃæÂ¼Îæ°¡¡¢°æ¾å¿ðµ©¤¬¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¤Ç¡ÖTGC¡×¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¢¡¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×¤«¤éÃÂÀ¸¡¦ALPHA DRIVE ONE¤¬½éÍèÆü
Mnet¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ALPHA DRIVE ONE¡ÊALD1¡¿¥¢¥ë¥Õ¥¡¥É¥é¥¤¥Ö¥ï¥ó¡Ë¤¬½éÍèÆü¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖTGC¡×½é½Ð±é¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¥ê¡¼¥À¡¼¡¦EXILE TETSUYA¡¢¥ô¥©¡¼¥«¥ë¡¦THE RAMPAGE¤ÎµÈÌîËÌ¿Í¡¢FANTASTICS¤ÎÃæÅçñ¥ÂÀ¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡¦GENERATIONS¤Î¾®¿¹È»¡¢THE RAMPAGE¤Î±ºÀîæÆÊ¿¡¢FANTASTICS¤ÎÌÚÂ¼·Å¿Í¤Ë²Ã¤¨¡¢2·î¤ËGENERATIONS¤ÎÃæÌ³ÍµÂÀ¤ÈTHE RAMPAGE¤Î´äÃ«æÆ¸ã¤¬²ÃÆþ¤·¤¿EXILE B HAPPY¤¬¡¢¿·ÂÎÀ©¤Ç½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¡ÖChoo Choo Train¡×¤Ç¤Ï¡¢¹ë²Ú·ÝÇ½¿Í¤È°ì½ï¤ËÍÙ¤Ã¤¿¡£
8·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿CORTIS¡Ê¥³¥ë¥Æ¥£¥¹¡Ë¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖGO!¡×¤«¤é¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖWhat You Want¡×¤Ê¤É5¶Ê¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
¢¡SOTA HANAMURA¡ÖI wonder¡×¤Ç¹ë²Ú¥³¥é¥Ü
SOTA HANAMURA¡Êfrom Da-iCE¡Ë¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¡ÖI wonder¡×¤Ç¤Ï¡¢µÜÀ¤Î°Ìï¡¢WATWING¤ÎÊ¡ß·´õ¶õ¡¢È¬Â¼ÎÑÂÀÏº¡¢¹â¶¶ñ¥¡¢WILD BLUE¤ÎµÜÉðñ¥¡¢ÎëÍÛ¸þ¡¢»³²¼¹¬µ±¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¹ë²Ú¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«ËÜÅÄ¶ÁÌð¡¢ËÅÄÍµÂç¡¢¹õÀîÁÛÌð¡¢MON7A¡¢¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¤ÎÌÝÂåÏÂ¿Í¡¢Èõ¸ý¹¬Ê¿¡¢ÌîÂ¼¹¯ÂÀ¡¢aoen¤Îñ¥ÂÀ¡¢Æü¸þÏË¡¢À¾³À¾¢¤Ê¤É¤â²Ú¤ä¤«¤Ë¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¤¤¿¡£
¢¡¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó TGC2026 S/S¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖOUR CANVAS¡×
¡Ö¶¦ÁÏ¡×¤ò·Ç¤²¡¢20¼þÇ¯¤ò¶î¤±È´¤±¤¿TGC¡£º£²ó¤Ï¡ÖOUR CANVAS¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÆüËÜ¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥¸¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌó200¿Í¤Î¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤¬½¸·ë¡£MC¤ÏEXIT¤ÈÏÉ¸«ÎèÆà¤¬Ì³¤á¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û