◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールB イタリア8-6アメリカ(日本時間11日、ダイキン・パーク)

1次ラウンド最終戦でアメリカはイタリアに敗れ、1次ラウンドを3勝1敗で終えました。

アメリカは2回に2本のホームランを浴びて3点を先制されると、その後も2ランや守備のミスなどで突き放されます。7回にはローマン・アンソニー選手がフェンス間際まで打球を飛ばしますが、ジェイコブ・マーシー選手の好守備に阻まれ反撃しきれません。しかしこの回2アウトから2塁3塁のチャンスを作ると、PCAことピート・クロウ＝アームストロング選手が3ランを放ち、点差を詰めます。

8回2アウトからカイル・シュワーバー選手、ウィル・スミス選手が出塁し1・2塁のチャンスメーク。アンソニー選手が高めの球をとらえレフト前に運び1点を返します。しかし続くブライス・ハーパー選手がフルカウントで粘った7球目のチェンジアップを振り抜きますがレフトフライで倒れ得点を伸ばすことが出来ません。それでも9回、アメリカのPCA選手が1アウトからライトスタンドを貫くソロホームランで2点差まで追いつきます。9回2アウト最後の打席に立った主将のジャッジ選手が空振り三振で得点を奪えず6-8で敗れました。

プールBはアメリカ、イタリア、メキシコの三つ巴の戦いとなっており、この3チームが3勝1敗で並ぶ可能性があります。現在イタリアが3勝0敗、メキシコが2勝1敗となっており、日本時間12日に行われるメキシコ対イタリアのプールBの最終戦でメキシコが勝つと3チームが3勝1敗で並びます。

この場合は、当該チーム同士の失点率で争われるため、どのチームも各プール上位2チームが進む準々決勝への進出を確定することができません。最終戦の結果次第ではアメリカが1次ラウンドで敗退する可能性もあります。