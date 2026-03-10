【STRICT-G NANGA『機動戦士ガンダム』RX-78-2 GUNDAM SHIELD SLEEPING BAG】 予約受付期間：3月10日13時～3月29日23時 10月 発送予定 価格：68,200円

バンダイ ライフスタイル事業部は、寝袋「STRICT-G NANGA『機動戦士ガンダム』RX-78-2 GUNDAM SHIELD SLEEPING BAG」の予約受付を、ECサイト「プレミアムバンダイ」にて3月10日13時より3月29日23時まで実施する。発送予定は10月。価格は68,200円。

本商品は、「ガンダム」シリーズのアパレルブランド「STRICT-G」と日本製にこだわったアウトドアブランド「NANGA」のコラボレーションアイテム。

ダウン・スリーピングバッグメーカーとして「NANGA」が培ってきた羽毛の選定・洗毛・管理のノウハウによる実用性と、「RX-78-2ガンダム」のシールドをモチーフにしたオリジナルデザインが魅力となっている。

寝袋はマミー型で、羽毛は3シーズン使用可能な350g。ファスナーには嚙み込み軽減パーツが付いており、暗闇でも開閉操作をしやすいように蓄光機能も備えている。

商品サイズ ：レギュラー（身長166㎝～178㎝） 商品素材 ：表地：ナイロン100％裏地：ナイロン100％中綿：ダウン 80％フェザー20％ 生産エリア ：日本

