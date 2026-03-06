渡辺美奈代、愛犬ココ５歳誕生日＆豪華ひな祭りごはん公開
歌手でタレントの渡辺美奈代が５日までにオフィシャルブログを更新。三女的存在の愛犬・ココちゃんの５歳の誕生日と、ひな祭りの華やかな食卓の様子を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
この日、「Happy Birthday ココ」と題してブログを更新した渡辺は、「ココちゃん ５歳お誕生日おめでとう」と祝福。パピー時代の愛らしいショットも振り返りながら、「甘え上手なココちゃん 我が家の可愛い末っ子です」「いつもたくさんの癒しをありがとう！ 大好きだよっ」と愛情たっぷりにつづった。
夜は“３姉妹ちゃん達”と呼ぶ愛犬たちのために、しゃぶしゃぶを用意。お肉を前に待ちきれない様子のココちゃんや、じっと順番を待つリルちゃん＆ミニーちゃんの姿など微笑ましいショットを多数公開。ココちゃんのバースデーケーキは、今年は爽やかなブルーを基調にしたデザインと明かし、「HappyBirthday COCO」と骨型プレートが飾られた特製ケーキで満足そうな 表情を見せる愛犬たちの姿も披露。
また同日はひな祭り。夕方から「早めに」夕食準備をスタートし、菜の花を茹で、蛤やあさりの砂抜きを行い、いちごを使ったムース作りも同時進行。完成した食卓には、彩り豊かなちらし寿司や蛤のお吸い物、春らしい菜の花のおひたしが並び、季節感あふれる華やかな“ひな祭りごはん”を公開。
さらに、遅めのティータイムでは桜餅と温かいお茶でほっと一息。愛犬の誕生日と桃の節句を同時に祝う、笑顔あふれる一日となったようだ。
最後は、夫のもやしくんと３姉妹ちゃん達との４ショットを公開。改めて「お誕生日おめでとう」と祝福し、ブログを締めくくった。
これらの投稿にファンから「ぬいぐるみの様な可愛さ」「矢島家の子になって 幸せですね」「みんなに可愛がられて幸せだね」「舌ペロリめっちゃ可愛い」「え〜ココちゃんしゃぶしゃぶ豪華だね〜」「ココちゃんお誕生日おめでとうございます」「ケーキ美味しかったやろね！」「３姉妹ちゃん！並んでお座り可愛い可愛い可愛い」「ブルーのケーキ可愛い」「リルちゃん笑ってるみたい」「わんぱくだなぁ可愛い可愛い可愛い〜」「もう可愛すぎ」「いっぱい食べられて満足かな」「お口のまわりにケーキ付けて…可愛い可愛い」「３姉妹ちゃん揃って可愛い」「幸せそうなショット」「素敵すぎるショット」「もやしくん三姉妹ちゃんと一緒に幸せなお顔」「最高に素敵」「姉妹ちゃんにかこまれて…素敵な笑顔！」や「可愛くてとっても美味しそうなひな祭りのご飯」「お店のひな祭りご飯みたい」「おひな祭りにぴっなピンクのいちごムース」などの声が寄せられている。
