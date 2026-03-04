賞味期限、驚異の10分！ ふわっふわの鰹節を贅沢に食す『節丸』の「生削り鰹節御膳」
新宿、紀伊國屋ビルの地下に、日本一の卵かけご飯と評される一膳があるのをご存知でしょうか。期待に胸を高鳴らせながら訪れ、注文したのは、「⽣削り鰹節御膳」。
「⽣削り鰹節御膳」1,600円※削り節を別添え
席に着いてほどなく運ばれてきたのは、削りたての鰹節。これが圧巻で、賞味期限は、なんと10分。削りたてを口に含むと、ふわりと舌の上でほどけ、すっと溶けていくような軽やかさに驚かされます。
鰹節のイメージが覆る衝撃の味！
特に削ってから1～2分の味わいは格別で、時間の経過とともに少しずつ質感が変わり、香りや旨みも移ろっていくため、鰹節本来のポテンシャルを体験できるのはわずかな時間だけなのだそうです。
ぷっくりと盛り上がる黄身をオン！ お好みで鰹節や、薬味を加えながら。シンプルながら贅沢な味わいを楽しめます。
「芳醇トリュフだし塩そば」1,600円
もう一品注文した、「芳醇トリュフだし塩そば」。透明感のある澄んだスープからトリュフの香りがふわり。そこへ鰹節をたっぷりとかけて味わう、満足度の高い一杯でした。
店内では、卵かけご飯に使用している卵の販売や出汁の飲み比べも楽しめますよ。日常の中のプチご褒美にぜひ味わってみてください。
（撮影・文◎加藤朋子）
●SHOP INFO
節丸
住：東京都新宿区新宿3丁目17番7号 紀伊國屋ビルB1F
https://www.bushimaru.com/