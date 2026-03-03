『今日好き』の姉妹番組がアニメ『正反対な君と僕』とコラボ
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA」オリジナルバラエティ番組『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。』（以下、『すーぱーのびしろたいむ』）より、TVアニメ『正反対な君と僕』との特別企画を３月４日（水）夜10時に無料配信する。
『すーぱーのびしろたいむ』は、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』（以下、『今日好き』）の姉妹番組で、成長真っただ中な『今日好き』メンバーが学校を飛び出し、新しい環境や新しい人と一緒にさまざまなことに挑むバラエティ番組。
このたび、３月４日（水）夜10時より無料配信する『すーぱーのびしろたいむ』より、TVアニメ『正反対な君と僕』との特別企画が決定。TVアニメ『正反対な君と僕』は、いつも元気だが周囲の目を気にしてしまう女子・鈴木と、物静かで自分の意見をはっきり言える男子・谷という“正反対”の二人の恋模様を描く等身大ラブコメディ。本企画では、鈴木役・鈴代紗弓、谷役・坂田将吾が『今日好き』メンバーに声優のいろはをレクチャー。“きんりのカップル”内田金吾＆多田梨音、“しゅんゆまカップル” 倉澤俊＆谷村優真が、鈴木と谷のアフレコに挑戦。そしてお芝居ののびしろがあったカップルの完成映像をOA。果たしてOA権を手にするカップルは？
なおTVアニメ『正反対な君と僕』は、毎週日曜日午後５時30分より最速配信中。また配信開始から３日後の毎週水曜日午後５時30分より無料配信を開始。以降、３月までのクール中ずっと無料見放題で楽しめる。
（C）AbemaTV, Inc. (C)阿賀沢紅茶／集英社・「正反対な君と僕」製作委員会
