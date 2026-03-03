「音姫」じゃ足りない？ 爆音の「音王」求む声

トイレで用を足す際にどうしても響いてしまう排尿・排泄音。周囲に聞こえていないか気にしてしまう人は多いのではないでしょうか。ネット上では、トイレの音に関するさまざまな意見が交わされていました。みんなの本音を見てみましょう。

トイレの音を気にする人からは、「響いていたらと思うとめちゃめちゃ恥ずかしい」「排泄音なんて絶対聞かれたくないし、自分も聞きたくない」といった声が寄せられています。特に公共のトイレや職場など、知り合いが近くにいる可能性がある場所では、より気になってしまうという意見が多数。

トイレの仕様によっては環境音を流す機能があり、「音姫のお世話になっている」という人が多くみられます。一方で、「音姫程度の音でごまかせる？ 絶対それ以上の音がするんだけど」「メーカーには音姫を超える爆音の『音王』を開発してほしい」など、機械の音が物足りないと感じている人も少なくない様子。

「水を流す」派 vs 「開き直る」派

他の対応策としてよくみられるのが、排尿・排泄のタイミングで「水を流す」という方法です。「自宅だったら水がもったいないと思うけど、会社のトイレだったら気にしないで流しちゃう」「音をごまかせてにおいが漂わないから一石二鳥」などの声も。水を流す音で排泄音をかき消すという昔ながらの方法は、音が流れる機械がないときにも使えますね。

一方で、意外にも多かったのが「生理現象なんだからしょうがないんじゃない？」「音が響くのはみんな一緒。全然気にすることないと思う」などの“気にしない派”の意見。音を気にしすぎてトイレを我慢してしまうと、健康に悪影響を及ぼす可能性もあります。「駅やデパートのトイレなんて、もう会わない人たちしかいないんだから、開き直ってブリブリしてるよ」との声も。

トイレの音に対する感じ方は人それぞれ。気になる人は環境音が流れる機能や水を流すなどの対策を取り、気にならない人は自然体で過ごすなど、自分が快適に過ごせる方法を選ぶことが大切かもしれません。あなたはトイレの音、気になりますか？