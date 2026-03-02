絶対に動かニャいぞ！ 鉄壁の守りに注目！

YouTubeチャンネル「sweetfurx4」では、ノートパソコンの上で寝転ぶ猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「うちの猫もよくそうしてる！」「もうメロメロになっちゃった」の声が続出しました。

【画像5枚】「仕事させないニャ」これが“PC占拠する猫”です！爆笑〜〜！

注目を集めたのは「Kitty says “Don’t touch MY computer”」という動画。ノートパソコンの上を陣取るふわふわの猫の姿からスタートします。まるで「ここは僕のテリトリーだからニャ」という声が聞こえてきそうなくらい。いったい何が、彼をそうさせているのでしょう。

そこへ飼い主さんが手を伸ばします。「やめろよニャ」とばかりに、その手を払いのける猫。何度もそうしては、ノートパソコンを譲ろうとしません。温かいのか、すっかりお気に入りの場所になっているようです。

飼い主さんと猫の争奪戦は続きます。猫の頭をなで続けるように見せかけ、どかそうとする飼い主さん。対抗して踏ん張る猫は、「ぜ、絶対にここを動かニャいぞ！」と重たい石になったかのように力を入れています。しなやかで素早い攻防も見事ですね。

「まったく、油断もすきもないのニャ」とばかりに、まどろみながらも片方の目を開けて飼い主さんの動きをチェックする猫。ゆっくり眠れないとは分かっていても、このノートパソコンの上がいいんでしょうね。

動画を見た人からは「猫ちゃんはきっと何か検索したかったんだよ」「動画を見て心が温まりました」といったコメントが多数寄せられていました。主導権を争う大変さと心地よさの狭間で揺れ動く猫心。皆さんもぜひ、動画でお楽しみください。