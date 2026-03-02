2日はオリックス戦、3日に阪神との強化試合

野球日本代表「侍ジャパン」は2日、「2026 ワールドベースボールクラシック 東京プール presented by ディップ 強化試合（大阪）」に臨む。試合前には井端弘和監督が会見に登場し、大谷翔平投手（ドジャース）らの打順を発表した。

侍ジャパンは中日との練習試合を経て1日に大阪入り。大谷は焼肉店で決起集会を開いたことを報告。ナインとともに集合写真を撮影し、いよいよ大会に向けて本番モードとなっている。

この日は午後4時過ぎにチームバスでナインが登場。岡本和真内野手（ブルージェイズ）の姿もあった。また、山本由伸投手（ドジャース）は一人別のワンボックスカーで球場に到着した。これで侍ジャパンは全30人が出揃った形となった。

井端監督は「やっと本番が近づいたなという気持ちですし、この2試合、MLB選手も出れますので、状況を把握して、自分の中で見極めて本番を迎えられたら」と全員集結に感慨した様子だった。そして打順を発表し、近藤健介外野手（ソフトバンク）が1番、大谷が2番になることを明かした。3番には鈴木誠也外野手（カブス）が座る。

打順の意図について指揮官は「一応今日明日と試せることがあるので、まずはこの並びということで、コーチと話して決めましたけど、微調整がいるなら本番問わずしていこうと思います」と明かした。また、帰国したばかりの岡本和真内野手（ブルージェイズ）はスタメンを外れるとした。

プールCの侍ジャパンは6日のチャイニーズタイペイ戦で1次ラウンド初戦を迎える。7日に韓国戦、8日オーストラリア戦、10日チェコ戦に臨む。

以下、井端監督が発表したオーダー。

1番 近藤健介

2番 大谷翔平

3番 鈴木誠也

4番 村上宗隆

5番 吉田正尚

6番 佐藤輝明

7番 牧秀悟

8番 源田壮亮

9番 坂本誠志郎（Full-Count編集部）