ユニクロのグラフィックTシャツブランド「UT」が、「ディズニー」とモータースポーツ「Formula 1（F1）」のコラボキャンペーン「Fuel the Magic （フューエル・ザ・マジック）」を記念したコレクション「Disney x Formula1 UT」を3月23日に販売開始します。

【写真】ヤバイ！ こんなミッキー見たことがないかも？ かっこいいデザインを一挙に見る！

コレクションでは、メンズ3型、キッズ3型の計6型が展開。レーストラックをイメージしたユニクロ限定のミッキーマウスのモチーフ、世界のレース開催都市名や タイヤの走行痕など、“F1ファン”も楽しめるディテールを取り入れた、遊び心あふれるデザインに仕上がっています。価格はメンズが1990円（以下、税込み）、キッズが990円。

ディズニーとユニクロの「MAGIC FOR ALL」プロジェクトがタッグを組み 今回の記念すべきコラボレーションが実現。今年3月にレースが開催される中国、日本を皮切りに順次世界各国での販売が予定されています。