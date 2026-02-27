FRUITS ZIPPERの公式Xが更新され、櫻井優衣と鎮西寿々歌の2ショットが公開された。

【写真】完璧モデルモード、シックな装いでミラノに降り立ったFRUITS ZIPPERの櫻井優衣と鎮西寿々歌

■Max Maraを纏い、クールな雰囲気を漂わせる櫻井優衣と鎮西寿々歌

イタリア・ミラノで現地時間の2月24日から3月2日にかけて『ミラノ・ファッションウィーク 2026秋冬コレクション（Milano Fashion Week 2026 A/W）』が開催。このファッションの祭典に出席するため、『Ray』専属モデルを務める櫻井と『ViVi』専属モデルの鎮西がミラノに滞在中。

Xでは「『MAX MARA』2026-27年秋冬コレクションのショーに出席いたしました！」と報告。櫻井は、レース付きのミニ丈ワンピースにテーラードジャケットを合わせ、凛とした美しさを披露。対する鎮西は、ライトモカの透け感が艶やかなトップスに、ダークブラウンのセットアップを重ねたスタイルで登場した。FRUITS ZIPPERが提唱している“NEW KAWAII”の概念とは異なるシックでクールな雰囲気のふたりの姿が印象的だ。

SNSでは「かっこいいし美しい」「モデルモードでめちゃくちゃかっこいい」「アイドルのすずゆいも好きだけどモデルのすずゆいも最高」と絶賛する声が寄せられている。

櫻井も自身のXを更新。「歩くたびに優雅に揺れるシルエットが印象的で、上品さとシックな空気を纏ったルックがとても素敵でした！ 余裕を纏った女性の美しさに、強く憧れを抱きました！」とコメント。この投稿を引用RPし、自身が体感した高揚感をファンにシェアした。

■櫻井、鎮西それぞれのソロショットも公開

また別の投稿では「#ふるっぱーフォト」と添えられ、櫻井と鎮西のソロショットも公開。

ベンチに座って足を組み、カメラを真っ直ぐに見つめる櫻井。美脚も際立つソロショットにSNSでは「大人なゆいちゃん」「あまりにも美しすぎる」「ビジュ強すぎ」「足長！スタイルエグい！」と歓喜の声が殺到。

同じく鎮西もベンチに座る姿を披露。片手には漆黒のバッグを携え、もう片方の手はベンチに添えながら少し目線をそらしてクールな表情を浮かべている。SNSでは「かっこいい！」「惚れた！」「イケメンおすず！」といった声が寄せられている。

■櫻井優衣「誰もが主人公になれる素敵レディなお洋服で溢れていました」

グループ公式SNSでは、別の投稿も公開された。櫻井はツイード素材のオーバーサイズジャケットと膝上丈のセットアップを着用。対する鎮西は、光沢のあるサテンのテーラードジャケットにミニ丈のパンツ姿で美脚が際立っている。クールな装いとは打って変わり、柔らかな空気が漂う2ショットだ。

櫻井は自身のXでN°21についても熱い思いを綴った。「『N°21』のショーは、キラキラと輝きながらも凛とした強さを感じる、誰もが主人公になれる素敵レディなお洋服で溢れていました。一瞬で心を奪われる、ときめきに満ちたルックの数々に出逢い、胸が高鳴りました」というコメントし、その投稿を引用RP。ブランドが放つ世界観に深く感銘を受けたことが伝わってくる。

■『N°21』のショーの会場でインタビューに答える櫻井と鎮西

『フィガロジャポン（madame FIGARO japon）』の公式Instagramでは、『N°21（ヌメロ ヴェントゥーノ）』のショーの会場でのふたりのインタビュー動画が公開。ミラノを訪れた感想や、初めてのショーの印象などを語っている。

『25ans』の公式Instagramでもインタビューに答えていて、ミラノでのショーを見たことでのファッション観の変化を話したり、ミラノでそれぞれがスマホで撮影したベストショットを披露している。