未成年女性への性的搾取などの罪で起訴され、2019年に勾留中に死亡したジェフリー・エプスタイン元被告の邸宅で撮影された写真の中に、ひときわ異様な存在感を放つものがある。純白のドレスをまとったブロンズ製の花嫁像だ。しかもそれは、天井から吊るされていた。

【写真を見る】天井から吊るされたブロンズ製の花嫁像の全体、他、密着してじゃれ合うエプスタイン元被告とモデル風の美女歯科医

このショッキングな写真を掲載した英紙「ディリー・メール」はこう報じた。

〈一度見たら二度と見たくない写真だ。祝福の象徴であるはずの花嫁が、なぜ宙づりなのか〉

像は等身大に近く、ウェディングドレスとヴェールを着けている。だがその姿は、花嫁の幸福とは程遠く、階段の吹き抜けに吊るされた姿は、どこか処刑台を思わせる。

SNS上でも衝撃は広がった。アメリカの掲示板サイトRedditでは「純白のドレスが宙に吊るされてる…怖すぎる」と投稿され、X（旧Twitter）では「これはアート？ それとも狂気の空間？」といった反応が。InstagramやTikTokでも、「鳥肌が立つ」「まるで悪夢」といった声が相次いだ。Facebookでは、「邸宅全体が権力者の倒錯を示しているようだ」と分析する意見も見られた。

UCLA（カリフォルニア大学ロサンゼルス校）の心理学者は指摘する。

「花嫁は通常、『純潔』や『新しい門出』の象徴だ。その花嫁を吊るすという演出に、人は無意識のうちに違和感を覚える。空間全体が不穏さを帯び、装飾というより、空間そのものがメッセージになっている」

エプスタインの邸宅内には他にも裸婦写真や性的暗示を含む作品が配置され、いくつかの写真が記録されている。意味や狙いは不明だが、祝祭と暴力が共存する空間が実在していた。

前出の心理学者はこう付け加える。

「権力を持つ人物が象徴的な空間を作る場合、それは無意識の自己表現であることが多く、支配や倒錯が視覚化されるケースも少なくない」

この邸宅に集ったのは政治家や王族、実業家など社会的影響力を持つ人物たちだった。古代ローマの暴君カリギュラを思わせる退廃的な権力世界。だがこれは遠い過去の話ではなく、現代資本主義の心臓部、マンハッタンの片隅で起きていた現実だ。

芸術か、悪趣味か、あるいは権力の歪んだ自己演出か。少なくとも、この像を見て美しいと感じる人はほとんどいないのではないだろうか。その違和感こそが、エプスタイン事件の本質を物語っている。

◆高濱賛（在米ジャーナリスト）