『おねがいアイプリ』W主人公声優がイベント登場 うさぎ姿のDJ KOO「保護者みたい（笑）」
『おねがいアイプリ』コンテンツ発表会が26日、都内で行われ、本作でW主人公を演じる小川華果、叶矢りかに加え、アンバサダーを務めるDJ KOO、エンディング主題歌を担当するいぎなり東北産が登場した。
【全身ショット】すごい！光り輝くDJ KOO
『おねがいアイプリ』は、現在テレビアニメとアミューズメントゲームで展開している『ひみつのアイプリ』に続く「プリティーシリーズ」最新作。W主人公の「いのり」と「あおい」がぬいぐるみのような不思議な存在「フォーチュ」や個性豊かな仲間とともに、「おねがいかなえ隊」として、アイドルプリンセス「アイプリ」のライブを通して町のみんなのおねがいをかなえていくストーリー。
小川は「あおいちゃん役の叶矢ちゃんとは同じ事務所で、合格発表を聞いたときも一緒のタイミングでした。2人で抱き合って泣くくらいうれしい気持ちでいっぱいでした」と声優決定に喜んだことを明かし、「歴代のシリーズがすごく人気の作品だと知っていたのでだんだんプレッシャーにもなっていたんですけど、叶矢ちゃんと切磋琢磨し合って頑張っていきたい」とコメントした。
叶矢も「台本を読んだときにうれしい気持ちでいっぱいになりました。すごく元気がもらえるようなお話になっていて、これから皆さんに観ていただくのが楽しみです！」と声を弾ませた。
DJ KOOは、作中キャラクター“プリうさ”をイメージしたうさぎの姿で登場。小川＆叶矢に加え、いぎなり東北産と一緒のステージに立つも「保護者みたいになっていますけど（笑）」と笑みを浮かべていた。
