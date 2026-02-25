TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が25日、放送された。今週はお笑いトリオのネルソンズ、青山フォール勝ち（40）のプロポーズ企画だった。

企画は彼女から何度もプロポーズをしたくなるようなシチューエーションを我慢し、12月のクリスマス周辺に青山側からフラッシュモブでのプロポーズを仕掛けるという内容。

フラッシュモブとは、公共の場やイベントで突然一般人を装った大勢のパフォーマーがダンスや演奏を開始し、通行人や観客を驚かせ楽しませるサプライズ演出。

彼女との出会いは13年前。新宿歌舞伎町のバーだった。青山は当時26歳。バイトに後に入ってきたのが4歳下の彼女。彼女からの告白で、2012年から交際。その彼女には当時2歳、現在中学3年生の息子がいるシングルマザーだった。

青山は番組側と彼女からのアプローチをひたすら我慢。ドッキリにも乗り越え、フラッシュモブを敢行。無事にプロポーズを成功させた。

そして番組放送後、青山が自身のX（旧ツイッター）を更新。「この度、ネルソンズ青山フォール勝ちは結婚いたしました！ 水曜日のダウンタウンで、たくさんの方々の協力のもと、フラッシュモブプロポーズを成功させました。これからは妻と息子と、家族3人トリオとして、笑いの絶えない家庭を築いていきます。今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」と伝えた。新郎新婦が東京タワーを見つめるバックショットを公開した。