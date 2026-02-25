広島県内の女子高校生ゴルファーが競う「女子高校生ゴルフ頂上決戦レジェンドＣＵＰ」が、2026年2月28日（土）に放送されます。

第4回となる今回は6校13名が参加し、頂点を目指すプレーをテレビで追える特別編成です。

若い世代の真剣勝負を、プロ解説とMCトークで立体的に楽しめる朝のスポーツ番組です！

広島ホームテレビ「勝ちグセ 女子高校生ゴルフ頂上決戦レジェンドＣＵＰ」

放送日時：2026年2月28日（土）午前9時45分〜放送エリア：広島エリア番組名：日東リバティpresents 勝ちグセ 女子高校生ゴルフ頂上決戦レジェンドＣＵＰ

広島ホームテレビは広島市中区に本社を置く放送局です。

同局は地域スポーツの魅力を伝える番組編成にも力を入れているテレビ局です。

今大会は県内高校ゴルファーの成長と競技力を、1本の番組で凝縮して届ける内容となります。

大会フォーマットと出場選手の規模感

開催回数：第4回参加高校数：広島県内6校参加選手数：13名

県内6校から13名が出場することで、学校ごとのカラーと個人技の両方が見える大会構成です。

少数精鋭の人数設定により、各選手のショット選択やメンタルの変化まで追いやすい番組になります。

ホールごとの緊張感が画面越しにも伝わりやすく、学生ゴルフの現在地を把握しやすい企画です。

MC・解説陣が引き出す中継の魅力

MC：遠藤章造（ココリコ）MC：吉岡 麗（HOMEアナウンサー）解説：比嘉 真美子プロ

解説は全米女子オープンで5位経験を持つ比嘉真美子プロが担当し、技術面の理解を深められる布陣です。

遠藤章造さんのゴルフ視点と吉岡アナウンサーの進行が加わることで、競技の緊張と見やすさが両立します。

プレーの意図を言語化する解説が入るため、ゴルフ中継を見慣れていない層でも入りやすい放送です。

優勝特典と女子高校生ゴルフの見どころ

優勝特典：比嘉真美子プロとのラウンド権

優勝者には比嘉真美子プロと一緒にラウンドできる特典が用意され、競技へのモチベーションを強く後押しします。

高校生世代ならではの攻めたプレーと、プレッシャー下での判断力の差が勝敗を分ける展開になりそうです。

泣いて笑って成長していく過程まで映るため、結果だけでなく物語としても見応えがあります☆

若い選手の本気の一打を追える地域発スポーツ番組として、週末朝にチェックしたい一本です。

将来の女子ゴルフ界を担う可能性を持つ選手たちを、いまのタイミングで見られるのもこの大会の魅力です。

【広島女子ゴルファーの真剣勝負を見届ける！

広島ホームテレビ「女子高校生ゴルフ頂上決戦レジェンドＣＵＰ」】の紹介でした。

