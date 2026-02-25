明治安田生命は25日、恒例となった「理想の上司」アンケートの結果を発表し、女性部門では水卜麻美アナウンサーが10連覇を達成した。

男性部門では、昨年までV9だったウッチャンナンチャンの内村光良を、昨年6位の麒麟・川島明が破り、初のトップに立った。アンケートは明治安田生命が今春社会人になる学生880人に聞いた。

明治安田生命は、男性部門で初の1位になった川島について「場の空気を冷静に読み取り、誰かを傷つけることなくまとめ上げる姿勢や、感情的にならず落ち着いて対応する点が評価され、『安心感がある』『話しかけやすい』といったイメージで支持を集めました。価値観が多様化する職場環境のなかで、状況を前に進める調整力を備えた新たな理想の上司像として評価されています」と評している。「ラヴィット！」（TBS系）など多数の番組でMCを務め、番組をまとめる姿が反映しているようだ。川島に首位を奪われた内村は2位となった。

女性は、水卜アナが10年連続首位。2位は昨年と同じく、いとうあさこ、3位も昨年と同じく天海祐希だった。明治安田生命は水卜アナについて「『親しみやすい』といった評価が特に高く、相手を緊張させない雰囲気や明るさから、安心して話しかけることができる上司像として支持を集めています」と評している。

ジャンル別ではスポーツ部門では男性はドジャースの大谷翔平、女性は吉田沙保里さんが選ばれた。俳優部門では、男性はムロツヨシ、女性は天海祐希がトップ。文化人部門では男性は元日テレのフリーアナ桝太一、女性は水卜アナが1位だった。