日本テレビ水卜麻美アナウンサー（38）が23日早朝、自身のXを更新。総合司会を務める情報番組「ZIP！」（月〜金曜午前5時50分）の生放送中に“感謝の9文字”を投稿し、反響を呼んでいる。この日をもって、月曜レギュラーを約7年半務めてきた俳優風間俊介が番組を卒業する。水卜アナは番組放送中の午前6時23分ごろ「#風間くんありがとう」と長年タッグを組んできた風間への感謝を、ハッシュタグを添えて投稿した。この異例の投稿に