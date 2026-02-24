ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』。

2月18日（水）に放送された第2話では、“恋愛強者”のハイレベルなモテテクニックにスタジオが羨望の眼差しを向ける場面があった。

©AbemaTV, Inc.

同シリーズは、モテを自認し“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。

参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。

新シーズンには、過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16名が集結。スタジオMCは、霜降り明星のせいや、YOU、菊池風磨（timelesz）、谷まりあが務める。

◆「一番のご褒美やん…」

今回、男性1人と女性2人が脱落となる「2ndモテVOTE」を行うと知らされた参加者たち。この知らせをきっかけに、各メンバーの生き残りをかけたアピール合戦が展開した。

©AbemaTV, Inc.

「1stモテVOTE」で、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや／31歳）と同票の女性メンバー最下位になってしまったタレントのゆめ（林ゆめ／30歳）は、脱落を回避するため積極的に動き出す。

俳優兼モデルのなおき（小黒直樹／28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき／29歳）、格闘家のたいじゅ（白鳥大珠／30歳）とそれぞれ2ショットの時間を過ごしたゆめは、続いて内科医師のたかし（坂口隆志／35歳）と2人きりに。

第1話での女性メンバーに与えられた“モテミッション”を振り返り、たかしは「ゆめちゃんのミッションほしかった」と告げる。

©AbemaTV, Inc.

そんなたかしに対して、ゆめは「やる？」と自ら提案。たかしの頬を両手で包み込み、唇に当てた指を挟んでキスをする積極的なアプローチを披露した。

「世界で最も美しい顔100人」にも選出されたゆめの大胆な駆け引きに、スタジオのせいやは「一番のご褒美やん…」と羨望の眼差しを向けていた。