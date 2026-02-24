榎原依那、水着グラビアの悩み「バストの上に小さいそばかすが…」 MEGUMIが対策を伝授
23日深夜放送のテレビ朝日系トーク番組『MEGUMIママのいるBar』（深2：17）では、ゲストに森脇梨々夏、STU48・工藤理子、榎原依那、錦鯉・渡辺隆を迎えMEGUMIに美容について“ガチ相談”。グラビア業界ならではの悩みも飛び出した。
【動画】榎原依那＆森脇梨々夏＆工藤理子が…MEGUMIと平成と令和のグラビア語る
話題は日焼けのアフターケアへ。榎原は「水着でずっと日に当たっている」「バストの上の方に小さいそばかすができ始めた」とグラビア撮影ならではの悩みを告白。「日焼けのアフターケアはどうすればいいのか」と相談すると、MEGUMIは「焼けたなって思った日は泥パック」と即答。泥パックを塗って熱を鎮静させ、その後は顔と同じように化粧水、美容液、クリームでケアすることで「なかったことになります」と語った。
これを聞いた森脇は「体もですか？」と驚きの表情。MEGUMIが「当たり前じゃん!!」とツッコむと、渡辺も「怒られるよ…」と苦笑していた。
