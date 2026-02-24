ノブコブ吉村、収録中に後輩芸人の絡みに本気で激怒「誰が誰に口きいてんだ！」
お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇が23日深夜放送のTBS系『バナナマンのしらバナ！』（後 11：56）に出演。収録中、本気で激怒した後輩芸人を明かした。
【写真】今年再婚発表も！収録中にノブコブ吉村から本気で激怒された和田まんじゅう
この日はお笑いトリオ・ネルソンズがゲスト出演。MCの設楽統、日村勇紀がネルソンズの知られざる一面をトークで引き出した。番組ではまたネルソンズが抱える問題についてトークが及んだが、その中で、番組の進行を務めていた吉村が、ネルソンズの和田まんじゅうに本気でキレたことが明かされた。
和田は、あるバラエティー番組の収録でチーム戦でゲームを行う中、吉村の行動を不審に思ったため、吉村にその行動について指摘した際に、前触れもなく本気で「お前調子乗んなよ」とキレられたと主張した。
これに吉村は「全然話が違う！」と釈明。現場では吉本興業所属の芸人だけが盛り上がる空気感があり、先輩として「なんとかしないといけない」という気持ちが働いたという。番組のフォローをしている中だったが、和田が一度、制止したにもかかわらず、そうした指摘を続けたことに激怒したと明かし、「お前、誰が誰に口きいてんだ！」とキレてしまったと自ら明かした。
2人はその出来事の翌日に和解したことも明かされたが、和田は「そんなキレることか？」とぶっちゃけ。この態度に吉村も「コイツ何にも反省していない」と笑いながら切り捨てた。
【写真】今年再婚発表も！収録中にノブコブ吉村から本気で激怒された和田まんじゅう
この日はお笑いトリオ・ネルソンズがゲスト出演。MCの設楽統、日村勇紀がネルソンズの知られざる一面をトークで引き出した。番組ではまたネルソンズが抱える問題についてトークが及んだが、その中で、番組の進行を務めていた吉村が、ネルソンズの和田まんじゅうに本気でキレたことが明かされた。
これに吉村は「全然話が違う！」と釈明。現場では吉本興業所属の芸人だけが盛り上がる空気感があり、先輩として「なんとかしないといけない」という気持ちが働いたという。番組のフォローをしている中だったが、和田が一度、制止したにもかかわらず、そうした指摘を続けたことに激怒したと明かし、「お前、誰が誰に口きいてんだ！」とキレてしまったと自ら明かした。
2人はその出来事の翌日に和解したことも明かされたが、和田は「そんなキレることか？」とぶっちゃけ。この態度に吉村も「コイツ何にも反省していない」と笑いながら切り捨てた。