広瀬すず、腕回しバック駐車は「笑ってしまうと思う」
女優の広瀬すず（27歳）が、2月21日放送のラジオ番組「広瀬すずの『よはくじかん』」（TOKYO FM）に出演。“腕回しバック駐車”をされたら「もうめっちゃ笑ってしまうと思う」と語った。
リスナーからキュンキュンしたエピソードを募集することになり、その中で、高校3年生の時に運転免許を取得し、高校卒業後すぐに慣れない車に乗って当時ずっと片思いしていた人を助手席に乗せてドライブへ行ったという話が寄せられた。
広瀬は「これ、優勝候補じゃない？」と喜びつつ、車でバック駐車する時に助手席に肘をかけて上半身を反らし、後ろを見ながら片手でハンドルを回す“腕回しバック駐車”について「王道のね、肘乗せたりするのね。私、あれやられたらもうめっちゃ笑ってしまうと思う。『うえー、ドラマの見過ぎ！』『映画の見過ぎ！』って思うかもね。でも『やりたければ全然どうぞ』みたいな。ちょっと私はクサすぎると笑っちゃうな」と話し、エピソードを紹介してくれた人は「優しい人なんだと思う」と語った。
リスナーからキュンキュンしたエピソードを募集することになり、その中で、高校3年生の時に運転免許を取得し、高校卒業後すぐに慣れない車に乗って当時ずっと片思いしていた人を助手席に乗せてドライブへ行ったという話が寄せられた。