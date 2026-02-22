◇オープン戦 ドジャース152─エンゼルス（2026年2月21日 アリゾナ州テンピ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が21日（日本時間22日）、チームのオープン戦初戦となった敵地での古巣・エンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場。3打数1安打で終え、デーブ・ロバーツ監督（53）も状態の良さに安堵した。

初回の第1打席は相手先発・ソリアーノに対し、1ボール2ストライクからの4球目、内角99.6マイル（160.3キロ）の直球にどん詰まりしたが、シフトの逆をついて三塁への内野安打をマーク。今春初打席でHランプを灯し、一塁ベース上では笑みがこぼれた。オープン戦初戦で安打を放ったのは6年連続となった。

2回無死二塁の第2打席は相手3番手・フェリスの外角スライダーを引っかけ、ニゴロに倒れた。2回2死二、三塁で迎えた第3打席は相手4番手右腕に1ボール2ストライクからの4球目、内角高めの直球を振り抜いたが空振り三振に倒れた。第4打席で代打を送られ、途中交代した。

試合後、指揮官は「内野安打を打ったね。最後の打席は三振、その前は進塁打のゴロ。全体として問題なかった」と初戦としてはまずまずと安堵。そして「2打席目は状況に応じた打席だったし、内野安打もあった。良かったと思う」とニゴロに倒れた第2打席も二塁走者を三塁に進ませただけに問題なしと強調した。

ロバーツ監督によると、22日（同23日）のパドレス戦には大谷は出場せず、今キャンプ2度目のライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板する見通し。投手と野手の調整を並行しつつ、野手として出場するWBCへ向けて調整を重ねる。