◇オープン戦ドジャース―ジャイアンツ（2026年3月18日米アリゾナ州）ドジャースの大谷翔平投手（31）が18日（日本時間19日）、ジャイアンツとのオープン戦で先発登板した。試合開始時の気温は35.6度の暑さのマウンドで初回はわずか5球で3者凡退に抑えた。2回は先頭打者に右翼線二塁打されたが、続くアダメズを98.9マイル（約159.1キロ）で空振り三振。後続も中飛、空振り三振に斬った。3回には先頭打者に死球、1死から