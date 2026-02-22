やはり牛角も「焼肉きんぐ」との真っ向勝負は避けたいか…創業30年目に起きている”ある変化”

焼肉市場がかつてない激変期を迎えている。2025年の焼肉店の倒産は過去最多の59件（前年比31.1％増）に達し、2年連続で最多を更新した（東京商工リサーチ調べ）。

人手不足からの人件費の上昇に、終わりの見えない円安傾向による輸入牛肉の価格高騰。さらに消費者の節約志向も相まって、価格競争や顧客争奪は激化の一途を辿っている。最も割を食うのは、料金値上げでの対応が難しい中小規模店だが、大規模なチェーン店も、以前と比べて厳しい状況に置かれていることは間違いない。

それは、焼肉チェーンではトップの店舗数を誇る「牛角」も同じだ。2000年代の最盛期には国内1000舗店舗を達成した同チェーンも、コロナ禍以降苦戦が続き、現在、半分のおよそ500店舗にまでその数を減らしている。

そんな牛角が、今年で創業30年目を迎えるにあたって“ある変化”が起きつつある――。

限界を迎えつつある「焼肉食べ放題」

これまでも、そして今も一般的に「焼肉」と言えば「宴会やお祝い事など“ハレの場”での外食」で利用するイメージが根強い。

現在、外食大手コロワイドのグループ傘下にあるレインズインターナショナルが1996年に創業した「牛角」（当初は「焼肉市場 七輪」）もまた、そのイメージの下、“低価格”を実現。チェーン展開を一気に進め、わずか7年間で国内1000店舗を達成するに至ったのだ。

同チェーンの成長の原動力には、やはり焼肉の「食べ放題」にあったのだろう。ところが昨今、その強みは急速に失われつつある。どの焼肉食べ放題チェーンにも共通することだが、仕入れコストや人件費の上昇により、値上げで対応してきたわけだが、いよいよ「これ以上価格を上げると、客離れが起きる」タームを迎えているのだ。

くわえて“新たなライバル”の脅威も見逃せない。ご存じ、物語コーポレーションが展開する「焼肉きんぐ」だ。

同じく食べ放題をウリにした焼肉チェーンではあるが、驚くべきはその成長速度。2007年に1号店をオープンと、まだ創業から20年にも満たない後発チェーンながら、競争優位性のあるメニュー展開や接客面のクオリティを武器に、店舗数は350店舗以上と業界2位にまで躍進。もしこの成長率をキープするなら、1位の牛角も射程圏内だろう。

ただ、牛角もこの危機的状況に対して、指をくわえて見ているつもりは無いらしい。焼肉きんぐとの真っ向勝負は避けつつ、牛角ブランドのさらなる成長を目指す必要があるという危機感をもって、ここ最近、新たな一手に打って出ているのだ。

「焼肉酒場セット」平日夜の起爆剤なるか

焼肉は本来なら、ディナーに集中し、経営資源を集中させたほうが効率的な経営になるのは言うまでもない。しかし、安定した売り上げが求められる今は、そうも言っていられない。焼肉業態は総じて、売り上げの平準化が困難でバラツキが大きいという特性がある。

そこで目指すべき方向性は2つ。1つは客の入りが乏しい平日のディナー対策として繁閑に応じたメリハリのある運営をすること、もう1つは売り上げの安定を狙ってランチ需要を喚起することだ。実は、牛角はすでにその両方に対して積極的なアプローチをかけている。

平日のディナー客を狙う新戦略として、牛角が新たに実施しているのが「2000円前後で焼肉と飲み放題」が楽しめる新メニュー『焼肉酒場セット』の導入だ。

1月21日より“平日限定”で販売を開始した『焼肉酒場セット』。内容としては1人2178円（税込）で、焼肉・枝豆食べ放題・ドリンク（アルコール含む）2時間飲み放題というもの。ちなみに焼肉は、カルビなどが入った『焼肉盛り』と、シマチョウなどホルモン系の『ホルモン盛り』の2皿が提供されることになっている。

2000円前後という価格設定は、日常的利用のしやすさを想定したものなのだろう。ちなみに、競合の焼肉きんぐでソフトドリンク＋アルコール飲み放題（100分）を注文した場合、値段はひとり1639円（税込）。単純な比較にはならないが、飲みを重視する人にとっては、破格のプライシングだ。

友人たちと軽く飲み食いができる、仕事帰りにふらっと立ち寄れる「酒場」を意識したこの新メニューは、集客が減る平日夜の起爆剤になる可能性は十分にある。

「ハレの日だけ狙い」からの脱却

ランチ需要の喚起として、もちろん牛角は昼営業店舗での食べ放題ランチやランチ定食などを実施しているが、それに加えて今回取り上げたいのが、新たな成長業態である「牛角焼肉食堂」を取り上げておきたい。

同チェーンは、ショッピングセンター内にあるフードコート専門店として新たに開発された業態だ。熱々の鉄板焼肉定食や焼肉丼、それに牛角ではサイドメニューとしておなじみの冷麺や石鍋チゲを提供している。価格帯はざっと700〜1000円台が中心だ。

冒頭でも言及した通り、牛角は言わば“ハレの日”の食事として成長を遂げてきたわけだが、牛角焼肉食堂は違う。焼肉を食べるという体験はそのままに、普段の日常の食事の選択肢になるような店づくりを目指している。つまり、牛角のライバルである焼肉きんぐとはそもそも競合しない業態なのだ。

強いて「日常的な焼肉」を目指しているという点で、ライバルを挙げるならば「焼肉ライク」だろうか。ただそちらが“ひとり焼肉”にターゲットを絞っている一方、牛角焼肉食堂はひとり客はもちろん、グループ客やファミリー層にも選ばれる点で、優位性は十分にある。

現在、87店舗（2026年2月時点）を出店しているが、この成長速度なら年内100店舗も超えてくるはず。「ハレの日は牛角、普段使いは牛角焼肉食堂」という“両取り”の戦略は、さすが幅広い外食ブランドを有するコロワイドらしい仕掛けと言える。

ただ一方で、急成長する「牛角焼肉食堂」にも懸念点が無いわけではない。それが同チェーンを特徴づけている“フードコート専門”という部分だ。つづく【後編記事】『牛角の新チェーン「牛角焼肉食堂」が抱える《イオン依存》という弱点…フードコート専門店のメリットと欠点』で詳しく解説していく。

