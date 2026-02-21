¥É·³107²¯±ßÃË¤Ë°ÛÊÑ¡ÄÂçÃ«¤È¤Î¡ÈÍí¤ßÍâÆü¡É¤Ë¡Ö¤Ê¤¼60ºÐ¤Ë¡×¡¡È¯¸«¤µ¤ì¤¿»Ñ¤ËÁûÁ³
ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤¬¶âÈ±¤Ç¤Î¥é¥¤¥ÖBPÅÐÈÄ¤òÊó¹ð
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¿·²ÃÆþ¤·¤¿¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹Åê¼ê¤Î¡È·ãÊÑ¡É¤·¤¿»Ñ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤¬19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¥Ç¥£¥¢¥¹¤¬¶âÈ±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥é¥¤¥ÖBP¡Ê¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡Ë¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤Ê¤¼60ºÐ¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¡©¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ïº£¥ª¥Õ¡¢3Ç¯6900Ëü¥É¥ë¡ÊÌó107²¯±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¼é¸î¿À¸õÊä¤À¡£ÀèÆü¤Ë¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¾å¤Ç¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ÎÉ÷ËÆ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊüÁ÷¶É¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥ÈLA¡×¤¬X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¥¥ã¥ó¥×¤Î±ÇÁü¤Ç¤â¡¢Ë¹»Ò¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤ë¶ßÂÉôÊ¬¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê¶âÈ±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢¥Ç¥£¥¢¥¹¤é¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³ÂåÉ½¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢Á°²ó2023Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÎºÝ¤Ë¤â¥Á¡¼¥à¤Î·ëÂ«¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ËÂ·¤Ã¤Æ¶âÈ±¤ËÀ÷¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ï¤½¤ÎÂç²ñ¤Ç¡¢»î¹ç¸å¤Î´¿´î¤ÎÎØ¤ÎÃæ¤Ç±¦É¨¤òÉé½ý¤¹¤ëÈá·à¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£º£²ó¤âÍè·î¤Ë¹µ¤¨¤ëWBC¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤Î¡Èµ¤¹ç¤ÎÉ½¤ì¡É¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤¹¤Ã¤«¤ê°õ¾Ý¤ÎÊÑ¤ï¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤Î»Ñ¤Ë¡¢SNS¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÁûÁ³¡£¡ÖÈà¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢¥Þ¥¸¤ÇËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¥Ç¥£¥¢¥¹¶âÈ±¤À¡ª¡×¡Ö¤Ê¤¼60ºÐ¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¡©¡Êµãµãµã¡Ë¡×¡Ö¤¢¤ì¤Ï¥Ç¥£¥¢¥¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡ÖÈà¤Ï¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë