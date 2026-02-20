ミラノ・コルティナオリンピックは１９日、フィギュアスケート女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）２位の坂本花織（シスメックス）は１４７・６７点をマークしてフリーでも２位となり、合計２２４・９０点で銀メダルを獲得した。

ＳＰ首位の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）はフリー９位の１４０・４５点だったが、合計２１９・１６点で銅。千葉百音（もね）（木下グループ）は合計２１７・８８点で４位だった。ＳＰ３位のアリサ・リュウ（米）がフリーで１位となり、逆転で優勝した。フィギュアスケートは全ての種目を終え、日本は過去最多のメダル６個（金１、銀３、銅２）を獲得した。

演技後半の連続ジャンプでミス

坂本は演技後、かすかにほほ笑み、何度もうなずいた。「最後に１００％出し切れなかった」。現実を受け入れようと必死だった。

直前にリュウが好演で会場を沸かせた余韻が漂う中で登場したが、「いい緊張感で、体も動いていた」。だから、「なぜああなったのか、わからない」。演技後半に予定した３回転フリップ―３回転トウループの連続ジャンプで、最初のフリップの体勢が崩れて単発になった。その後、単発の３回転を連続ジャンプにして挽回する手もあったが、「残りは確実に決めよう」と回避。結果的にこのミスが、メダルの色を決めた。

４年間の歩みを振り返り、涙が止まらなかった。北京大会の後、トリプルアクセル（３回転半ジャンプ）や４回転ジャンプを練習した時期があった。しかし、足首を痛めてねんざ癖がついてしまった。氷に垂直に力をかけられない。「力が伝わりにくくなって、跳べる可能性が遠のいた。曲に入れるのは無理かなって」

ならばと、持ち味のダイナミックな演技の質を高めるため、３季前から体作りを見直し、体幹やお尻回りの筋力を強化してきた。

現役最後のフリーに選んだ曲は「愛の讃歌（さんか）」。２０１３年に初出場した全日本選手権で、この曲で滑る鈴木明子さんの演技に「激ぼれした」。鈴木さんは翌年のソチ五輪に出場し、そのシーズンで現役を引退。その姿に、自分も最後はこの曲を使うと決めた。

スケート人生の全てを込めた約４分間。主に芸術面を評価するプログラム構成点では、全選手でただ一人、３項目の全てで９点台の高得点をマーク。合計でも計７４・８４点とリュウを上回っていた。

最後は「ここまでの頑張りが銀メダルにつながった。しっかり受け止めよう」と泣き笑いした。（岡田浩幸）

後半の連続ジャンプ失敗が響く

リュウと坂本の合計点の差は１・８９点。明暗を分けたのは、坂本のフリー後半での一つのジャンプミスだった。

坂本はジャンプの基礎点が１・１倍になる後半に３回転のフリップ―トウループの連続ジャンプを予定していた。成功すれば、基礎点は１０・４５点。しかし、一つ目の着氷が乱れて単発となった。さらに３回転フリップは序盤で跳んでいるため、繰り返しとなり、規定で基礎点が５・８３点から３割減の４・０８点になった。このミスだけで、６・３７点を失ったことになる。

その後予定していたジャンプは、３連続と単発の３回転ループ。最後のループを連続技にしてカバーすることはルール上できたが、「あまりやったことがなかった」と断念した。

