「CBSスポーツ」のR.J.アンダーソン記者の意見

ドジャースの大谷翔平投手が史上最高の野球選手かどうかを巡り、米国で議論が行われた。米メディア「CBSスポーツ」は18日（日本時間19日）、「意見交換：ショウヘイ・オオタニは史上最高の野球選手か？」との見出しで4人の記者の意見を紹介。R.J.アンダーソン記者は最大級の賛辞を送った。

アンダーソン記者は大谷について「この意見に説得力のある反論は出来ないと思う。これほど長期にわたってこのレベルで投打の両方をこなしたプロ選手を、私たちはこれまでに見たことがない」と指摘。歴史的観点からも前例がない存在だと説明した。

さらに、映像やデータなどテクノロジーが発達した現代においても結果を残している点に言及。「それでもなお攻略されていないという事実が、すべてを物語っている」とし、研究が進む環境下でも対策されていない現状を根拠に挙げた。

大谷は2023年オフにドジャースと当時プロスポーツ史上最高額の10年7億ドル（当時1014億円）で移籍。2024年は右肘手術の影響で打者に専念し、前人未到の「54本塁打＆59盗塁」を樹立した。昨季は6月から二刀流が復活。3年連続4度目のMVPに選ばれるなど、いまや球界最高の選手との意見が多数を占めている。（Full-Count編集部）