ゆきぽよ、最高月収“数百万”から一転「全てをパッと失っちゃった」 涙の告白「生きてる価値ない」
ABEMAのバラエティ番組『資産、全部売ってみた』（後11：00）初回が、19日に放送された。
【動画】ゆきぽよ、最高月収“数百万”から一転…涙の告白「生きてる価値ない」
同番組は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する、全3話の“人生再スタート応援バラエティ”。小島瑠璃子、平成ノブシコブシの吉村崇がMCを務める。
第1回の“資産を全部売る”ゲストとして、モデル・タレントのゆきぽよが登場。ギャルモデルとしてバラエティ番組でも引っ張りだこだったゆきぽよが、これまで築いてきた資産を売却する。
2017年に『バチェラー・ジャパン』出演をきっかけにブレイクし、最盛期には「1日に最高4本収録、1ヶ月50本」と多忙を極めたゆきぽよ。当時について「めちゃくちゃ忙しかったけど、めっちゃ楽しかった」と語ったゆきぽよは、「トヨタのアルファードを600万円、一括で買いました」と、当時の好調ぶりも明かす。「期待に応えたい、もう一度使ってもらえるようにって頑張ってました」と仕事に邁進したゆきぽよは、22歳で“最高月収数百万円”という華々しい成功を収めた。
しかし、No.1ギャルモデルとして活躍する中、2021年に知人男性の事件報道が出たことをきっかけに芸能活動を休止せざるを得ない事態に。当時の心境を語る場面では言葉を詰まらせ涙ながらに回顧。「1本の電話、1本の記事、1つの雑誌…“この日”をきっかけに、2〜3ヶ月先まで全部埋まっていたスケジュールが一気に真っ白になりました」と当時の混乱を語りました。さらに「褒めてくれた人も、私を必要としてくれた人も、一切連絡が取れなくなった」「全てをパッと失っちゃった」と振り返ったゆきぽよは、「生きてる価値ない、死にたいっていう1年間でした」と打ち明けていた。
