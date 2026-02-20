「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC OFFICIAL STORE-MIYASHITA PARK-」がオープン

モーニング娘’26の牧野真莉愛さんが20日、宮下公園多目的運動施設にて行われた「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC OFFICIAL STORE-MIYASHITA PARK-」メディア向けオープニングイベントに、川崎宗則内野手、俳優・森山未唯さん、お笑いコンビ・バッテリィズのエース、寺家とともに出席。野球日本代表「侍ジャパン」にエールを送りながらも、日本以外の選手に“愛情”を炸裂させた。

相変わらずの“牧野節”だった。大の日本ハムファンで知られる牧野さんは、WBCの注目選手について「ファイターズから代表に選ばれた伊藤大海投手と北山亘基投手に注目しています」とした。一方で日本以外の注目ポイントについて聞かれると、最大級の笑顔を見せた。

「私はアーロン・ジャッジ選手です！ 『アイ・ラブ・ジャッジ』なので（笑）。アメリカのキャプテン、ジャッジ選手に注目しています。日本と戦ったらどちらを応援すればいいのか……」と悩ましい表情を浮かべた。すると、バッテリィズから「いや、やめてください。日本を応援してください！」「ジャッジは応援しちゃダメです。一番危ないんで！」とツッコまれる場面もあった。

牧野さんはかねてよりジャッジのファンを公言しており、自身のブログや公式SNSなどでもたびたびジャッジネタが登場する。伊藤とジャッジが対戦したら、どちらを応援するかと問われても「ジャッジです！」と、推しへの“愛”を貫いた。

牧野さんの“爆笑回答”にファンも笑顔になった。「まりあちゃん可愛すぎる…！」「ジャッジ選手に夢中な真莉愛ちゃん、可愛すぎる」「ブレずにジャッジ推す姿勢はさすが！」「頼むからその時だけは日本応援してくれww」「推し同士の対戦はどっち応援するか迷うよなぁ」など反響が寄せられている。（Full-Count編集部）